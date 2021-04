Des garçons fiers s’en prennent fièrement à des millions via un site de charité chrétienne ⋆ .

Une violation de données d’un site de financement participatif chrétien a révélé que des millions de dollars ont été collectés pour des causes et des groupes d’extrême droite, dont beaucoup sont interdits de collecter des fonds sur d’autres plates-formes. Il identifie également des donateurs précédemment anonymes à forte valeur ajoutée à des acteurs d’extrême droite, dont certains occupent des postes de richesse, de pouvoir ou de responsabilité publique.

La violation de GiveSendGo montre également que le site a été utilisé pour un large éventail de fins caritatives légitimes, telles que le financement participatif de factures médicales, des projets d’aide et des missions religieuses. Mais certains des plus grands bénéficiaires ont été des membres de groupes tels que les Proud Boys, désignés comme groupe terroriste au Canada, dont bon nombre des efforts de financement étaient directement liés à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis.

Au cours d’au moins 11 campagnes de financement participatif associées aux Proud Boys, les membres du groupe, dont certains font maintenant face à des accusations de complot liées à l’attaque du Capitole, ont collecté plus de 375 000 dollars. Certaines de ces collectes de fonds ont rapporté d’importantes sommes d’argent en peu de temps.

Après l’arrestation du président des Proud Boys, Enrique Tarrio, le 4 janvier pour des accusations liées aux armes à feu et au vandalisme d’une église noire lors d’un précédent rassemblement, une collecte de fonds présentée comme un «fonds de défense» a rapporté 113 000 dollars en quatre jours seulement.

Pour @thenation, j’ai écrit sur GiveSendGo, le «site de financement participatif chrétien n ° 1» qui est un havre de paix pour les membres des groupes haineux. Les fondateurs avaient des choses intéressantes à dire sur l’accueil du KKK: https://t.co/U8kfqACaxH – Talia Lavin (@chick_in_kiev) 5 avril 2021

Une grande partie de cet argent provenait d’un certain nombre de donateurs fortunés qui ont choisi d’être anonymes sur le site Web, mais dont les détails d’identification ont néanmoins été conservés par GiveSendGo. Sous leur FAQ se trouve un paragraphe où ils affirment qu’ils croient que «la monnaie la plus précieuse est l’amour de Dieu. Seul Dieu peut répondre aux besoins les plus profonds de chaque cœur. C’est pourquoi nous sommes reconnaissants d’avoir des individus et des organisations dédiés à prier au cours de nos campagnes. Nous prions pour des résultats éternels, car ce sont finalement les seuls résultats qui comptent. Le Dieu que nous servons sera TOUJOURS plus grand que l’argent.

Cependant, les Proud Boys ne seraient pas d’accord.

Vous voulez dire «Collecte de fonds de Proud Boys pour soutenir l’insurrection du 6 janvier», c’est ce que vous faites, #FakeChristians 🖕 https://t.co/vTuXn9xPtW – Tara Dublin, mine d’or d’écriture inexploitée (@taradublinrocks) 10 avril 2021

Suite aux émeutes du Capitole, une collecte de fonds au nom de «Assistance médicale aux victimes de DC Proud Boy» a rapporté 106 107 $ les 6 et 7 janvier. Et après que des accusations aient été portées contre l’organisateur des Proud Boys, Joe Biggs, pour son rôle présumé dans l’attaque du Capitole, un don anonyme de 1000 dollars provenait d’une adresse e-mail appartenant à une femme de New York dont les comptes de médias sociaux la répertorient comme une éducatrice spécialisée employée par l’État. prof. Dans l’ensemble, Biggs a collecté plus de 6 000 $ sur le site.

Enrico Tarrio est le président national des #ProudBoys.Il est également le directeur d’État des Latinos pour Trump, FL. Il est photographié avec Rick Scott, Trump Jr lors d’un rassemblement Trump et le site Web Latinos for Trump. #ProudBoyTrump #VoteHimOut #VoteEarly #VoteBlueToEndThisNightmare pic.twitter.com/z1OPj7j1Vi – JimWyler (@JimWyler) 1 octobre 2020

Parmi les autres collectes de fonds liées à Proud Boy, citons une pour le Proud Boy de Caroline du Nord, Jeremy Bertino, également connu sous le nom de Noble Beard, qui a été poignardé lors d’un rassemblement à Washington DC en décembre. Cet effort a permis de recueillir 61 355 $ en trois jours.