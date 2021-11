Des garçons fiers terrorisent les acheteurs de Long Island le samedi des petites entreprises

Environ 20 membres de la milice d’extrême droite Proud Boys ont interrompu la tradition annuelle de soutien aux détaillants locaux indépendants en marchant dans un quartier commerçant de Long Island le samedi des petites entreprises tout en faisant clignoter des panneaux d’alimentation blancs, en entrant dans les magasins et en criant des slogans.

Newsday a rendu compte de la marche dans le village de Rockville Centre, situé sur la rive sud de Long Island. « Les membres du groupe ont défilé sur Sunrise Highway, agitant des drapeaux américains et des drapeaux » Ne marchez pas sur moi « et jouant de la musique à l’arrière d’une camionnette », selon le rapport. « Certains propriétaires de magasins ont semblé surpris et alarmés par la manifestation, tandis que les convives ont exprimé leurs inquiétudes quant à la venue du groupe dans la communauté. »

Le sénateur de l’État démocrate Todd Kaminsky a publié une vidéo de la marche sur Twitter, écrivant : « Les Proud Boys néo-fascistes ont défilé aujourd’hui dans le Rockville Center, près de mon bureau. Je pense que les dernières élections les ont enhardis – je ne me souviens pas que cela se soit produit auparavant. Je ne serai pas silencieux. Leur haine n’a pas sa place ici – ce n’est pas le Nassau que je connais. Qui d’autre prendra la parole ? »

Judy Griffin, une démocrate qui représente Long Island à l’Assemblée de l’État de New York, a déclaré que les Proud Boys n’avaient pas de permis pour la marche et n’en avaient pas averti le village, ajoutant que l’événement semblait destiné à perturber les petites entreprises samedi. « Ils sont un groupe de haine et de violence qui divise », a déclaré Griffin à Newsday. « Ils n’ont pas de place ici. Je suis tout à fait pour la liberté d’expression, mais ce groupe n’a pas un très bon bilan et semble venir dans les communautés pour susciter des problèmes et se polariser.

Il est extrêmement préoccupant que les Proud Boys, d'extrême droite et néofascistes, aient organisé une marche dans le Rockville Center cet après-midi. Les groupes organisés qui épousent la violence et la haine ne devraient pas être les bienvenus dans nos communautés. pic.twitter.com/AGqaGwHsqc – Judy Griffin (@judygriffinny) 27 novembre 2021



Les manifestations des Proud Boys à travers le pays sont devenues de plus en plus violentes à la suite de l’insurrection du 6 janvier et de leur soutien continu à Donald Trump.

Les fiers garçons et les gardiens du serment ne sont pas des groupes indépendants. C’est la branche armée du Parti républicain. – David Hogg (@davidhogg111) 28 novembre 2021