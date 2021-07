Des gaz à effet de serre longtemps séquestrés dans le pergélisol se sont infiltrés dans l’Arctique canadien. 10z viral

Le méthane suintant du pergélisol dans le delta du fleuve Mackenzie au Canada est une source de méthane 13 fois plus élevée que les émissions bactériennes, que la plupart d’entre nous connaissent quelque peu.

Selon les auteurs de l’étude, cela suggère que le méthane s’infiltre profondément sous le sol gelé de l’Extrême-Arctique à partir des réserves de pétrole et de gaz via des lacs thermokarstiques, des lignes de faille et des fissures dans le pergélisol.

De Inside Climate News :

Le réchauffement climatique pourrait libérer de nouvelles sources de méthane piégeant la chaleur des couches de pétrole et de gaz qui ont été enfouies profondément sous le pergélisol arctique pendant des millénaires. Alors que la croûte gelée de la Terre dégèle, une partie de ce gaz semble trouver de nouveaux chemins vers la surface à travers le pergélisol qui commence à ressembler à du fromage suisse dans certaines régions, ont déclaré les scientifiques. Dans une étude publiée aujourd’hui, les scientifiques ont utilisé un échantillonnage aérien de l’atmosphère pour localiser les sources de méthane du pergélisol le long d’une bande de 10 000 kilomètres carrés du delta du fleuve Mackenzie dans le nord-ouest du Canada, une région connue pour ses gisements de pétrole et de gaz. Les recherches suggèrent que des poches de pergélisol profondément dégelées libèrent 17% de tout le méthane mesuré dans la région, même si les points chauds d’émissions ne représentent que 1% de la surface, ont découvert les scientifiques. Dans ces zones, les concentrations maximales d’émissions de méthane se sont avérées 13 fois plus élevées que les niveaux généralement causés par la décomposition bactérienne – une source bien connue d’émissions de méthane provenant du pergélisol – ce qui suggère que le méthane provient probablement également de sources géologiques, s’infiltrant le long des failles et des fissures du pergélisol et sous les lacs.

Cet article date de 2017 ; cela a attiré mon attention car c’est une source de méthane qui n’est incluse dans aucun modèle climatique.

Un renard arctique perd son pelage d’hiver. Les renards arctiques sont bien adaptés au froid et survivent à des températures aussi basses que -50 °C (-58 °F). Crédit photo : Kevin Morgans pic.twitter.com/ARPVmiFabS – Merveille de la science (@wonderofscience) 17 juillet 2021

En Yakoutie, la région la plus grande et la plus froide de Sibérie avec l’une des plus grandes forêts du monde, le pergélisol est en feu.

Du NY Times :

L’année dernière, des incendies de forêt ont brûlé plus de 60 000 miles carrés de forêt et de toundra, une superficie de la taille de la Floride. C’est plus de quatre fois la superficie qui a brûlé aux États-Unis pendant sa saison des incendies dévastatrice de 2020. Cette année, plus de 30 000 milles carrés ont déjà brûlé en Russie, selon les statistiques du gouvernement, la région n’étant qu’à deux semaines de sa haute saison des incendies. Les scientifiques disent que les énormes incendies ont été rendus possibles par la chaleur estivale extraordinaire de ces dernières années dans le nord de la Sibérie, qui s’est réchauffé plus rapidement que n’importe quelle autre partie du monde. Et l’impact peut se faire sentir loin de la Sibérie. Les incendies pourraient potentiellement accélérer le changement climatique en libérant d’énormes quantités de gaz à effet de serre et en détruisant les vastes forêts boréales de la Russie, qui absorbent le carbone de l’atmosphère. L’année dernière, les incendies record dans la région sibérienne reculée de Yakoutie ont libéré à peu près autant de dioxyde de carbone que toute la consommation de carburant au Mexique en 2018, selon Mark Parrington, scientifique principal au Copernicus Atmosphere Monitoring Service à Reading, en Angleterre. . Aujourd’hui, la Yakoutie – une région quatre fois plus grande que le Texas, avec sa propre culture et sa langue turque – brûle à nouveau. Certains jours ce mois-ci, une épaisse fumée planait sur la capitale, Iakoutsk, la ville la plus froide du monde, faisant pleurer les yeux des habitants et leur raclant la gorge. En dehors de la ville, les villageois sont consumés par la bataille avec le feu, creusant des tranchées pour l’éloigner de leurs maisons et de leurs champs, étancher leur soif en creusant les calottes glaciaires incrustées dans le sol. La vie ici tourne autour de la forêt du nord, connue sous le nom de taïga. C’est la source de baies, de champignons, de viande, de bois et de bois de chauffage. Lorsqu’il brûle, le pergélisol sous-jacent dégèle plus rapidement, transformant les bois luxuriants en marécages impénétrables.

Bob Berwyn de Inside Climate News écrit :

Une plongée profonde dans 27 000 ans de boue empilée au fond de l’océan Arctique a incité les chercheurs à renouveler les avertissements concernant une augmentation potentielle des émissions de gaz à effet de serre provenant du dégel du pergélisol. En suivant les empreintes chimiques et organiques dans des couches de sédiments longtemps enfouies et restant d’un sol précédemment gelé, les scientifiques ont montré que les anciennes phases de réchauffement rapide dans l’Arctique, comme celles qui se sont produites vers la fin de la dernière période glaciaire, ont libéré du carbone à une échelle massive. . De vastes paysages gelés se sont effondrés, se sont transformés en boue et se sont jetés dans la mer, libérant du dioxyde de carbone et du méthane dans l’atmosphère en cours de route. L’étude, publiée aujourd’hui dans Science Advances, montre que seuls quelques degrés de réchauffement dans l’Arctique sont suffisants « pour activer brusquement le dégel du pergélisol à grande échelle », suggérant un « déclencheur sensible » pour les émissions de gaz à effet de serre provenant du dégel du pergélisol. Les résultats soutiennent également les modèles climatiques qui ont montré « d’importantes injections de CO2 dans l’atmosphère » lors de la fonte des glaciers et des terres gelées sous eux.

Les anomalies de température ont dépassé 5°C au-dessus de la moyenne (climatologie 1981-2010) dans certaines parties de la Sibérie au cours des deux derniers mois… 🔥 [Data from JRA-55 reanalysis] pic.twitter.com/Xyb0spQPYM – Zack Labe (@ZLabe) 18 juillet 2021

