Des géants désespérés, des jets ne peuvent plus finir, plus Dan Graca

(01:23) – GIANTS : Sont-ils la franchise la plus désespérée de la NFL ?

(06:51) – JETS: Conte de deux moitiés perdues contre les Dolphins

(13:07) – Dan Graca s’arrête pour parler de Zach Wilson, Robert Saleh, Buck Showalter et les Beatles !

(34:08) – Réaction au reste de la liste du dimanche, y compris les Lions choquant les cardinaux

(41:00) – APPELS: foule des Giants, Jets positifs, Mets à venir pour les Yankees et traitement des Knicks de Kemba Walker

(57:27) – Sélections NFL lundi et mardi avec Jeff Money

Hôte : John Jastremski

Invité : Dan Graça

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

