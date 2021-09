Des généticiens américains veulent « faire revivre » un mammouth d’ici six ans

16/09/2021 à 08:08 CEST

Réalisez le film Jurassic Park. C’est l’objectif que s’est fixé une entreprise américaine, Colossal Laboratories & Biosciences. Ben Lamm et George Church, promoteurs de l’initiative, espèrent pouvoir « faire revivre » le mammouth laineux, l’animal emblématique disparu il y a environ 5 000 ans sur Terre, grâce au génie génétique, en utilisant une femelle éléphant d’Asie.

Ben Lamm est un entrepreneur qui a développé de multiples projets dans toutes sortes de domaines industriels, des satellites aux bioréacteurs alimentés aux algues. Cependant, Lamm, soudainement conscient de l’extinction de la faune due au changement climatique, a décidé d’« inverser » le processus d’extinction de certaines espèces afin qu’elles puissent repeupler la planète.

L’homme d’affaires a rencontré un éminent généticien de l’Université de Harvard, George Church, qui a longtemps étudié comment ressusciter des espèces éteintes. Ensemble, ils se mettent au travail et prévoient de donner naissance à un mammouth laineux dans quatre à six ans. Ils n’y voient aucune objection technique et, apparemment, pas éthique non plus.

Ils prévoient d’utiliser l’outil d’édition de gènes connu sous le nom de CRISPR, qui a déjà été utilisé avec succès dans plusieurs cas, certains impliqués dans une forte controverse. C’est un mécanisme qui fonctionne comme des ciseaux génétiques. Il utilise un brin d’ARN (Ribo Nucleic Acid) pour cibler une partie d’un génome et déplie une protéine pour éliminer ce matériel génétique. Au fur et à mesure que le brin d’ADN se répare, il peut être modifié pour ajouter de nouveaux traits qui n’auraient pas été générés naturellement.

Ce système a déjà été utilisé pour générer des bovins résistants aux maladies et peut également être utilisé pour modifier l’ADN de spermatozoïdes, d’ovules et d’embryons, afin d’induire des traits souhaitables ou d’éliminer ceux qui ne sont pas souhaités, explique la société Colossal sur son site Internet.

En fait, ajoute-t-il, en 2019, «un scientifique voyou en Chine a utilisé CRISPR pour créer les premiers bébés génétiquement modifiés pour être résistants au VIH, pour lesquels il a été emprisonné à la suite de protestations internationales contre l’éthique de l’édition d’embryons humains avec cette technologie & rdquor; .

Le processus pour « ressusciter » le mammouth

Mais comment comptent-ils faire revivre un mammouth ? La première étape consistera, disent-ils, à reconstruire le génome de l’animal. Ils admettent que “ce ne sera pas une tâche facile, car lorsqu’un animal meurt, son ADN se décompose et tous les échantillons collectés par les scientifiques seront incomplets”. Cependant, « en rassemblant autant de fragments génomiques que possible, et en comparant le génome de l’animal éteint avec celui d’un parent génétique proche, il est possible d’obtenir une carte génétique presque complète de l’espèce », ajoutent-ils.

En effet, Church note qu’une partie du génome du mammouth a déjà été séquencée grâce à des restes récupérés dans la toundra gelée de Sibérie. Church note que le génome incomplet du mammouth et celui de l’éléphant d’Asie moderne partagent 99,6 % de leur ADN.

En 2015, Church et son équipe de scientifiques de Harvard ont réussi à copier des gènes de mammouth laineux dans le génome de l’éléphant d’Asie à l’aide de CRISPR. La prochaine étape serait de passer à des cellules plus spécialisées pour voir comment fonctionnent les changements génétiques. Après cela, “l’équipe serait prête à passer aux embryons de mammouths, qui pourraient être cultivés dans des utérus artificiels ou transportés par des éléphants d’Asie femelles”, explique Colossal.

Le résultat de tout ce processus « Ce ne serait pas une réplique exacte du mammouth laineux, mais un hybride de mammouth et d’éléphant d’Asie & rdquor;. Mais, encore, “ce serait un mammouth laineux fonctionnel avec toutes ses caractéristiques distinctives et marquerait la première fois que les gènes distinctifs d’un mammouth ont été trouvés chez un animal vivant en plus de 4 000 ans”, explique la société.

Ben Lamm, pour sa part, s’attend à ce que Colossal soit en mesure de produire cet hybride d’ici quatre à six ans. Et bien que ce soit le point de départ, l’entreprise vise à appliquer la même technique pour faire revivre d’autres espèces éteintes. En réalité, Lamm envisage de créer une base de données du génome de toutes les espèces menacées, une sorte de « bibliothèque de la vie », qui empêche la disparition d’espèces menacées.

“Ce n’est pas nécessairement un nouveau concept, mais j’ai l’impression que nous avons la bonne équipe, les bons investisseurs et les bons partenaires pour nous aider à tout mettre en place afin que nous puissions réussir”, a-t-il ajouté.

Article de référence : https://www.supercluster.com/editorial/worlds-leading-geneticists-aim-to-resurrect-woolly-mammoth

Site Web de Colossal Laboratories : https://colossal.com/

