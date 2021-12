Des gouttes sont déjà en vente qui vous permettent de lire de près sans porter de lunettes, si vous souffrez de presbytie | Vie

Quelques gouttes qui permettent d’oublier les lunettes, si vous avez les yeux fatigués ? Cela ressemble à de la science-fiction, mais ils ont déjà été approuvés aux États-Unis.

La presbytie ou fatigue des yeux dans un problème de vision qui apparaît naturellement, avec le passage de l’âge.

A partir de 40 ou 45 ans, les yeux perdent la capacité de focaliser de près, et peu à peu il est impossible de lire un texte sans porter de lunettes pour presbytie, ou loin. Cela arrive à environ la moitié de la population.

Les lunettes de vue sont bon marché, mais elles sont toujours difficiles à porter et vous les oubliez souvent ailleurs lorsque vous en avez le plus besoin. Et si on remplaçait les lunettes par des gouttes pour les yeux?

La FDA, principale autorité médicale des États-Unis, qui approuve les médicaments mis en vente, a donné son feu vert à la commercialisation de Vuity, quelques gouttes qui remplacent les lunettes pour voir de près.

Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un essai, mais d’un produit approuvé à la vente. En réalité il peut maintenant être acheté dans les pharmacies nord-américaines, avec prescription médicale.

Vuity ne guérit pas la presbytie ou la fatigue oculaire. Mais il produit le même effet que des lunettes lorsque vous mettez une de ces gouttes dans vos yeux.

Son effet dure entre 6 et 10 heures, donc une goutte par jour suffit pour lire des livres, des textes ou l’écran du mobile, sans porter de lunettes.

Ses créateurs affirment que fonctionne mieux dans la tranche d’âge 40-55 ans. Avec l’âge, ils perdent de leur efficacité.

Ils ont également des effets secondaires bénins, comme des yeux rouges ou des maux de tête, mais ils ne touchent que 5% des utilisateurs.

Ces collyres remplaceront-ils les lunettes de lecture ? Du moins pas à court terme, pour des raisons financières.

Les lunettes pour la presbytie ne coûtent que 15 euros et durent quelques années, tandis que le traitement goutte Vuity pour la fatigue oculaire sort pour environ 80 euros par mois.

Mais nous supposons que, à mesure que les ventes augmentent et que la concurrence apparaît, le prix va baisser.

Excellente nouvelle pour la moitié de la population de plus de 45 ans, qui souffre de presbytie et doit porter des lunettes pour lire de près.