Des GPU Nvidia passés en contrebande récupérés après une poursuite dramatique en bateau à grande vitesse – .

Parmi les dernières nouvelles de Hong Kong, il y a un épisode impliquant des passeurs, une cache de biens volés et une poursuite en bateau à grande vitesse qui semble avoir été arrachée tout droit d’un thriller hollywoodien.

Au cours du week-end, les autorités de Hong Kong ont récupéré une quantité impressionnante de biens volés sur un bateau de pêche ancré dans les eaux proches de l’aéroport international de Hong Kong. Le bateau avait l’air suspect, apparemment comme une sorte de bateau d’escapade, et il s’avère qu’avec le recul, les fonctionnaires du Département des douanes et accises de Hong Kong qui ont décidé de regarder de plus près le navire étaient sur place.

Selon TVP News, vers 2 heures du matin, les responsables ont remarqué que des hommes semblaient décharger la cargaison du bateau de pêche sur un hors-bord. À ce moment-là, les drapeaux rouges des officiels se sont transformés en sirènes klaxon internes à part entière, criant que quelque chose ne va pas. Les choses sont alors passées à la vitesse supérieure lorsque les fonctionnaires se sont approchés du bateau de pêche.

Les passagers non identifiés ont sauté sur un hors-bord et se sont précipités vers les eaux continentales, selon le résumé de l’actualité. Les responsables locaux ont immédiatement lancé la poursuite et, bien qu’ils n’aient finalement pas pu attraper les passeurs, ils ont finalement fait demi-tour pour voir tout ce qui était caché sur le bateau de pêche.

Cagnotte.

Les marchandises comprenaient tout, des ailerons de requin aux smartphones et une cache de quelques centaines de GPU volés qui semblaient être des cartes Nvidia. «Apparu» étant le mot-clé, bien que, comme l’ont noté une variété de sites, y compris Kotaku, les cartes auraient été spécialement conçues pour le cryptomining – et très demandées pour le moment en raison d’une pénurie mondiale d’approvisionnement.

Digital Trends offre un peu plus de détails, notant que ces cartes semblent être les CMP 30HX, qui sont connues pour rapporter 723 $ (ce prix, en particulier, chez un détaillant à Dubaï). Cela signifie que, indépendamment des autres marchandises de contrebande que les autorités ont récupérées lors de ce raid, y compris des produits de soin de la peau et des aliments exotiques, les 300 GPU rapportés qui ont été récupérés signifient que 219 600 $ en cartes graphiques volées faisaient partie de ce transport.

Par coïncidence, cela est arrivé juste une semaine après que les autorités chinoises ont arrêté des membres de ce que certains reportages ont décrit peut-être un peu dramatiquement comme la plus grande société de triche de jeux vidéo au monde – un raid qui a également récupéré des articles de luxe.

Selon la BBC, ce gang fonctionnait sous le nom bizarre de «Chicken Drumstick», et les tricheurs de jeu qu’ils vendaient fonctionnaient pour des titres allant d’Overwatch à Call of Duty. Les clients ont payé des abonnements allant de 10 $ / jour à 200 $ / mois pour ces tricheurs illicites, mais en plus de mettre apparemment fin à cette activité, les autorités ont également récupéré un transport massif de produits de luxe – plus de 40 millions de dollars d’actifs au total.

Le raid comprenait plusieurs voitures de luxe qui ont été récupérées et la police a arrêté 10 personnes. Le géant chinois de la technologie derrière plusieurs sociétés de jeux, Tencent, a travaillé avec les autorités en vue du raid.

