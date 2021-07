Des graphiques incroyables montrent que la Grande-Bretagne est la tête et les épaules au-dessus de l’Europe pour le déploiement du vaccin Covid | Monde | Nouvelles

Des vaccins ont été administrés à la majorité de la population, 86 pour cent des adultes ayant reçu une première dose et 64 pour cent entièrement immunisés, selon les dernières données gouvernementales publiées le 5 juillet. Le Premier ministre Boris Johnson a salué le “succès massif” de le déploiement du vaccin et a défendu ses plans de feuille de route comme une simple « approche prudente ».

Alors que certains scientifiques et experts de la santé s’inquiètent de la réouverture au milieu d’un pic de cas de variante Delta identifié pour la première fois en Inde, le succès du vaccin au Royaume-Uni contribuera certainement à faciliter la transition.

Le Royaume-Uni est, sans doute, au stade de la réouverture, car l’importance de l’utilisation des vaccins est soulignée depuis plus de six mois, conduisant à une utilisation élevée et inévitablement à un autre pas vers la normalité.

Les dernières informations de Our World in Data suggèrent que le déploiement du Royaume-Uni est le plus réussi en Europe en tant que seul pays avec plus de 70 pour cent de citoyens ayant reçu une première dose.

L’Allemagne, l’Espagne et le Portugal sont à la traîne, leur bilan se situant entre 50 et 60 % pour les premières doses, aux côtés de l’Italie, de l’Autriche, des Pays-Bas et de la Belgique.

LIRE LA SUITE: La variante Delta réduit l’efficacité du vaccin Pfizer Covid – nouvelle étude

La France est encore plus loin derrière, avec un taux d’utilisation faible compris entre 40 et 50 pour cent, aux côtés de la Pologne, de la République tchèque et de la Suisse.

En termes d’absorption des niveaux les plus bas, elle est concentrée vers l’Europe de l’Est et la Russie.

Le taux de vaccination de l’Ukraine pour les premières doses se situe entre un et cinq pour cent, tandis que celui de la Biélorussie n’est guère meilleur entre cinq et dix pour cent.

La Bulgarie, la Macédoine du Nord et l’Albanie ont vacciné entre 10 et 20 pour cent des citoyens, tandis que la Serbie et la Bosnie-Herzégovine se situent entre un et cinq pour cent.

L’Europe s’empresse d’accélérer le déploiement de sa vaccination suite à une augmentation des cas de la variante Delta.

Les autorités sanitaires portugaises ont signalé cette semaine une augmentation «vertigineuse» de la variante, qui représentait un petit 4% des cas en mai avant de passer à près de 56% en juin.

Les rapports de nouvelles infections en Russie ont plus que doublé en juin, dépassant les 20 000 par jour cette semaine, comme le rapporte Euro News, avec des décès atteignant 679 vendredi – le quatrième jour consécutif, le record a été battu.

Ces chiffres ont déclenché l’alarme sur tout le continent, pas seulement dans les administrations des États membres de l’Union européenne.

Le gouvernement néerlandais étend son programme de vaccination aux personnes âgées de 12 à 17 ans dans le but d’éviter une nouvelle vague.

La Grèce offre aux jeunes adultes une compensation monétaire sous la forme d’un crédit de 150 € (128 £) après leur premier vaccin, tandis que la Pologne a lancé la semaine dernière une loterie exclusive ouverte uniquement aux adultes entièrement vaccinés.

Les autorités portugaises ont prolongé les heures d’ouverture des centres de vaccination, créé de nouvelles cliniques sans rendez-vous, appelé le personnel des forces armées pour aider à mener l’opération et réduit la période entre les doses de 12 semaines à huit.

Dans un avertissement sévère, le Dr Hans Kluge, chef du bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a averti que la variante Delta était sur le point de devenir dominante dans la région de 53 pays qu’il couvrait d’ici août.

Le Dr Kluge a noté qu’environ 63 pour cent de ce collectif ou de ces pays n’ont même pas eu de premier coup.

Il a ajouté : « Les trois conditions d’une nouvelle vague d’hospitalisations et de décès excessifs avant la [autumn] sont donc en place : nouvelles variantes, déficit de vaccination et mixité sociale accrue.