Des grilles inversées feraient “abandonner le sport” à Alain Prost

Alain Prost déteste l’idée des grilles inversées, à tel point qu’il quitterait complètement la Formule 1 si elles étaient introduites.

Depuis qu’il a succédé à Bernie Ecclestone, Liberty Media a tenu à introduire de nouveaux formats de week-end de course dans ce sport.

C’est ce qu’ils ont fait cette saison, avec les qualifications pour le sprint, une courte « course » qui s’est déroulée samedi pour déterminer la grille de l’événement principal de dimanche.

Avoir une grille inversée pour de telles courses a également été discuté à plusieurs reprises, Ferrari ayant récemment déclaré son soutien à l’idée.

« Je suis très content, j’entends qu’il y a différentes propositions des pilotes. Je pense qu’avoir une mini-course samedi avec une grille inversée par rapport au championnat, je pense que toute idée peut être intéressante », a déclaré Mattia Binotto, directeur de l’équipe Ferrari.

« Je pense que pour le spectacle et le spectacle, ça peut être intéressant.

« Au tout début de la discussion sur le format de la mini-course, comme Ferrari, c’est nous qui l’avons proposé car je pense que quelle que soit votre position sur le classement, cela apporte un peu plus de spectacle et c’est important pour nos fans.

“C’est important pour le divertissement que la F1 peut offrir.”

Binotto et co sont cependant en minorité, la majorité des équipes, des pilotes et des fans étant fermement opposés à leur intégration dans le sport.

Prost appartient fermement à ce camp, avec le Alpin conseiller disant que les grilles inversées vont à l’encontre de l’idée de la F1 et qu’il quitterait le sport si elles étaient utilisées.

« Je pense que c’est bien que la Formule 1 essaie certaines choses, mais vous devez comprendre pourquoi vous voulez faire cela. Vous devez vous demander pourquoi », a déclaré le quadruple ancien champion du monde sur Prost de l’équipe dans le podcast Paddock.

« La Formule 1 doit rester traditionnelle. Nous devons comprendre que la meilleure voiture et le meilleur pilote gagnent parce qu’ils sont les meilleurs. C’est toute l’idée de la Formule 1.

« Je déteste l’idée d’un ordre de départ inversé. Je déteste ça. S’ils introduisaient la grille inversée en Formule 1, je quitterais le sport.

« Je pense que c’est la pire chose que vous puissiez faire pour la Formule 1. Je préférerais voir une équipe dominer parce qu’elle a fait le meilleur travail qu’une grille inversée.

« Mais je suis très traditionaliste. Ils ont également expérimenté des points pour la pole position à l’époque, ce dont je n’étais pas content.