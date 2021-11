Des grilles inversées toujours envisagées pour les qualifications du sprint 2022

Un rapport italien affirme que les qualifications pour le sprint pourraient encore comporter un élément de grille inversé à partir de 2022, ce qui était auparavant une perspective impopulaire parmi les fans.

Après que le PDG de la Formule 1 Stefano Domenicali ait insisté avant le début de la saison sur le fait que l’idée de grilles inversées dans les qualifications de sprint était « terminée », la publication italienne Gazzetta Sportiva affirme que l’idée est en cours de révision et sera discutée lors de la prochaine réunion du Conseil mondial du sport automobile. en décembre.

L’idée est que les grilles inversées pourraient être liées à la Formule 1 exécutant un «championnat de sprint» distinct – y compris un titre distinct – mais ces sprints n’affecteraient pas les créneaux de départ de la grille principale du grand prix.

La Gazzetta Sportiva rapporte que les huit ou 10 meilleurs pilotes de la séance de qualification de vendredi seraient inversés, avec un sprint autonome samedi – mais la grille de départ de dimanche proviendrait directement des résultats de la séance de qualification standard de vendredi, ce qui en théorie serait clair. tout problème entourant l’attribution officielle de la pole position en qualifications.

Cependant, on pense que les équipes et les fans sont farouchement opposés à l’idée de tout type d’élément de grille inversée entrant dans la Formule 1, de sorte que l’idée pourrait ne pas être du tout mise en œuvre si l’opposition au sein du sport reste suffisamment forte.

Alain Prost a déclaré qu’il « quitterait complètement le sport » si des grilles inversées entraient en jeu, tandis que le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a convenu que leur introduction conduirait la Formule 1 sur une « pente glissante » pour devenir une série de style Formule 2.

En raison du succès apparent des tests en 2021, les qualifications pour le sprint devraient apparaître jusqu’à un tiers des courses en 2022, ce qui signifie qu’environ sept week-ends de Grand Prix comprendront un élément de sprint la saison prochaine.

Le format actuel prévoit une course raccourcie de 100 km après la séance de qualification de vendredi, qui détermine la grille de la course principale de dimanche. Après deux essais à Silverstone et Monza, une troisième épreuve test aura lieu à Sao Paulo en novembre.

Un petit nombre de points de championnat du monde sont également attribués aux meilleurs finissants des qualifications de sprint, avec trois points pour le « vainqueur », deux points pour la deuxième place et un pour la troisième.