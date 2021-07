Des groupes de défense des droits civiques visent la technologie de reconnaissance faciale dans les magasins – WWD

Une alliance dirigée par le groupe de défense des droits civiques Fight for the Future souhaite que les magasins cessent d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale et appelle les contrevenants par leur nom.

Plus de 35 groupes – dont Access Now, Data for Black Lives, Surveillance Technology Oversight Project et d’autres – ont uni leurs forces le mois dernier pour « Interdire la reconnaissance faciale dans les magasins », une campagne qui exige que les détaillants mettent fin à cette pratique. Son dernier tableau de bord vise à faire pression sur Macy’s, Apple, Lowe’s et les épiceries HEB Grocery and Albertsons pour qu’ils cessent de scanner les acheteurs et les travailleurs.

“Les entreprises disent qu’elles offrent la reconnaissance faciale au nom de la” commodité “et de la” personnalisation “, mais leurs vraies priorités sont de protéger et de prédire leurs profits, en ignorant comment elles violent les droits des personnes et les mettent en danger”, a déclaré Caitlin Seeley George, directrice de campagne. à Fight for the Future, dans des remarques préparées.

“Les magasins qui utilisent ou envisagent d’utiliser la reconnaissance faciale devraient prêter attention à cet appel de dizaines d’organisations de premier plan pour les droits civiques et la justice raciale qui représentent des millions de personnes”, a-t-elle poursuivi. « Les détaillants doivent s’engager à ne pas utiliser la reconnaissance faciale dans leurs magasins afin que nous puissions défendre leur décision ou être prêts à faire face à une attaque d’opposition. »

Selon la coalition, les fabricants de technologies ont accéléré l’utilisation de la reconnaissance faciale pendant la pandémie, la considérant comme utile pour des choses comme les paiements sans contact ou la prise de température. Il a également souligné qu’une offre récente de la société de paiement Stripe simplifie radicalement son ajout aux sites Web avec seulement trois lignes de code.

Mais force est de constater que la campagne de pression se fait sur le secteur de la distribution.

Les groupes ont recherché ou contacté les grands détaillants américains pour leur demander s’ils utilisaient la technologie de reconnaissance faciale, puis ont créé un tableau de bord basé sur les résultats, couvrant 29 entreprises et comptant.

“Nous prévoyons d’étendre cette liste de détaillants pour inclure davantage des meilleurs détaillants du pays, afin que les gens puissent contacter ces entreprises supplémentaires et les faire pression pour qu’ils mettent les droits de leurs clients et des travailleurs, la confidentialité et la sécurité en premier”, Seeley George a déclaré dans une déclaration à WWD.

Notamment Walmart et Target sont répertoriés comme « N’utilisera pas », tandis que Macy’s, Apple et les autres sont enregistrés comme « Utilisent ».

Macy’s a été signalé en raison d’un recours collectif en matière de protection de la vie privée à Chicago l’année dernière, qui accusait la société d’avoir violé la loi sur la confidentialité biométrique de l’Illinois en utilisant un logiciel connexe pour analyser les acheteurs. Le statut d’Apple découle d’un autre procès, dans lequel quelqu’un a affirmé qu’une reconnaissance faciale défectueuse avait conduit à une identification erronée en tant que voleur à l’étalage, non pas une mais plusieurs fois.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les critiques ont critiqué la technologie.

“Les Détroiteurs savent ce que c’est que d’être surveillés, d’être suivis par des caméras de surveillance utilisant la reconnaissance faciale”, a déclaré Tawana Petty, directrice nationale de l’organisation de Data for Black Lives, dans l’annonce.

Petty a expliqué que Project Green Light, un programme de surveillance de masse à Detroit, utilise plus de 2 000 caméras de surveillance vertes clignotantes dans plus de 700 entreprises, notamment des hôpitaux, des logements sociaux et des restaurants. Les caméras utilisent la reconnaissance faciale et se connectent aux centres de la criminalité, aux postes de police et aux appareils mobiles des agents 24h/24 et 7j/7.

“Il est difficile d’expliquer le tribut psychologique que cela prend sur une communauté, sachant que chacun de vos mouvements est surveillé par un algorithme racialement biaisé avec le pouvoir de vous arracher votre liberté”, a-t-elle ajouté.

Le biais est un problème profondément épineux dans le secteur de la technologie. Les montres intelligentes, par exemple, ont eu une histoire troublée en lisant avec précision les tons chair plus foncés pour les fonctions de santé ou de remise en forme pilotées par les capteurs, tandis que la proposition de biais dans l’intelligence artificielle a une foule de comités d’entreprise, de groupes d’action et de législateurs examinant la question.

En ce qui concerne le tableau de bord, un géant de la vente au détail sensiblement absent est Amazon, dont les magasins Amazon Go sont parsemés de caméras et de capteurs.

“Amazon n’est en grande partie pas un détaillant physique, [so] nous ne les avons pas inclus sur la liste, malgré le fait que la société est l’un des plus grands détaillants aux États-Unis », a ajouté Seeley George. “Cela dit, nous avons et continuerons de lutter contre l’utilisation par Amazon de la technologie de surveillance, y compris la reconnaissance faciale, dans leurs magasins, entrepôts, sur les travailleurs et qu’ils vendent.”

Le e-commerçant a nié avoir utilisé la technologie de reconnaissance faciale sur les sites Amazon Go dans de nombreux commentaires aux médias au fil des ans. Mais son utilisation de la technologie de numérisation palmaire soulève des problèmes de confidentialité similaires, tout comme d’autres initiatives.

En particulier, Fight for the Future proteste contre le partenariat d’Amazon avec les forces de l’ordre. “Dans plus de 1 400 villes à travers le pays, Amazon fournit aux services de police un accès sans mandat pour demander et stocker des images de milliers de caméras Ring”, indique son site Web. “Cette surveillance en masse donne aux flics un pouvoir sans précédent.” Le groupe a pour objectif de sensibiliser et de faire pression auprès des élus locaux pour qu’ils se retirent de ces partenariats.

C’est une approche différente de celle de l’alliance, qui ne mise pas uniquement sur l’action des politiques.

Seeley George a expliqué que les entreprises technologiques elles-mêmes réclamaient une réglementation, bien que des versions adaptées à l’industrie. “[They] ne faites pas assez pour assurer la sécurité des gens », a-t-elle déclaré. Par exemple, exiger le consentement pour collecter des données biométriques suppose que les gens comprennent « tous les dommages » impliqués, et la plupart ne le comprennent pas. Certains consommateurs peuvent également ne pas avoir le choix de faire leurs achats ailleurs, en fonction de leur emplacement ou de leurs revenus.

“Il n’y a aucun moyen de mettre en place des réglementations qui mettent la vie privée et les droits au premier plan lorsque la technologie est intrinsèquement invasive”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi nous appelons les détaillants à s’engager à ne pas utiliser la technologie de reconnaissance faciale, et demandons également aux législateurs d’adopter une législation pour protéger les personnes contre les entreprises qui utilisent la reconnaissance faciale.”