Des groupes d’éducation avertissent le gouvernement fédéral de ne pas rétablir les directives de discipline scolaire fondées sur la race ⋆ .

Alors qu’elle envisage de revenir en arrière sur les règles du titre IX pour les enquêtes sur les inconduites sexuelles, l’administration Biden envisage également un retour aux politiques de discipline scolaire à «impact disparate» que l’administration Trump a abrogées en 2018.

Dans sa demande d’informations sur « l’administration non discriminatoire de la discipline scolaire » le mois dernier, le Bureau des droits civils (OCR) du ministère de l’Éducation a affirmé que les étudiants non blancs en général, et dans « des groupes raciaux individuels », ne commettent pas plus d’infractions disciplinaires que leurs pairs blancs.

Pourtant, les élèves noirs, latinos et amérindiens reçoivent « beaucoup plus de discipline scolaire » et « des punitions plus sévères et plus longues » par rapport aux Blancs, ce qui suggère que la discrimination raciale était le coupable.

La procédure a attiré près de 2 700 commentaires du public à la date limite de vendredi. Beaucoup ont mis en garde contre la réimposition d’un prétendu système basé sur des quotas en vertu duquel les districts scolaires pourraient faire l’objet d’une enquête par le gouvernement fédéral pour des taux de discipline disparates, en particulier selon la race ou le statut de handicap.

Le rapport de la Commission américaine des droits civiques (USCCR) cité par le gouvernement fédéral est « statistiquement analphabète », a écrit Parents Defending Education dans son commentaire exhortant le département à ne pas rétablir les directives de 2014 de l’administration Obama sur les impacts disparates.

Ce rapport de 2019 s’appuyait sur des “incidents autodéclarés” par des garçons de 10e année et utilisait différentes échelles pour les taux d’inconduite et les résultats disciplinaires, ce qui “crée une perception artificielle” selon laquelle les deux ne correspondent pas”, a déclaré le groupe. La commission a limité l’inconduite à l’alcool, aux drogues et aux armes à feu à l’école, mais a inclus la discipline pour toute mauvaise conduite qui a entraîné au moins un voyage au bureau du directeur.

L’OCR est également très sélectif dans les disparités qu’il met en évidence, en se concentrant sur le noir par rapport au blanc, selon le commentaire.

Les étudiants américains d’origine asiatique ont généralement des taux de discipline inférieurs à ceux des Blancs, mais les habitants des îles du Pacifique ont des taux plus élevés que les étudiants noirs, ce qui, selon la logique de l’OCR, signifierait que les États-Unis sont « arbitrairement racistes ». L’agence ne soutient pas non plus que les étudiants masculins souffrent de discrimination systémique même s’ils représentent près des trois quarts des expulsions, selon le commentaire.

Parents Defending Education cite fréquemment un commentaire de 119 pages de Gail Heriot, membre de longue date de l’USCCR, qui s’est opposée au rapport « Beyond Suspensions » lors de sa publication et a écrit un article de revue de loi contestant les directives de 2014.

« Bien que les élèves qui se conduisent mal et les élèves modèles viennent de tous les horizons, personne ne devrait être surpris d’apprendre que les élèves issus de ménages en dessous du seuil de pauvreté » et ceux nés hors mariage « ont tendance à présenter plus de défis de discipline que les autres », a-t-elle écrit. Les Noirs et les Hispaniques ont des taux beaucoup plus élevés pour les deux que les Blancs et les Américains d’origine asiatique. “On ne peut pas déduire de discrimination raciale à partir des différents taux de discipline”, a-t-elle expliqué.

Heriot, un professeur de droit de l’Université de San Diego qui était considéré comme un candidat au poste de chef de l’OCR dans l’administration Trump, a fait valoir que “de nombreuses preuves montrent que la menace de la discipline est un moyen de dissuasion important pour les mauvais comportements des étudiants, et que l’environnement qui en résulte est celui qui favorise l’apprentissage.

La Pacific Legal Foundation, dont l’avocate Alison Somin a coécrit l’article de revue de loi avec Heriot, a déclaré à l’OCR que les directives de 2014 étaient à la fois en décalage avec le titre VI et « une mauvaise politique qui a entraîné une augmentation du désordre dans les salles de classe à travers le pays ».

Les enseignants d’Oklahoma City et d’Indianapolis se sont révoltés contre les réformes à impact disparate en 2015 qui ont considérablement réduit les suspensions et augmenté les mauvais comportements, allant des cris aux enseignants aux agressions physiques, selon le commentaire.

L’OCR nuira aux enfants ayant «le moins de ressources à la maison, dont certains sont eux-mêmes des minorités raciales et ethniques», s’il émet des conseils qui finissent par les priver «d’un certain niveau d’ordre de base dans la salle de classe», a déclaré le groupe juridique.

Le réseau de leadership noir Project 21 a averti que le rétablissement des directives de 2014 “met les enseignants dans une position précaire”, les rendant “racistes vicieux” sur la base des statistiques de leurs références disciplinaires.

L’imposition de quotas raciaux pour la discipline “crée une spirale de la mort pour la qualité de vie dans les écoles comptant de nombreux étudiants minoritaires”, a déclaré le groupe. Les élèves qui se conduisent mal deviennent plus « indisciplinés » lorsqu’ils ne sont pas disciplinés, ce qui nuit aux élèves qui essaient d’apprendre.

La Texas Classroom Teachers Association a déclaré à l’OCR que les directives de 2014 avaient eu un « effet dissuasif » sur la capacité de ses 50 000 membres à maintenir l’ordre en classe « sans fournir d’alternatives utiles ». Les districts étaient plus concentrés sur « éviter les enquêtes fédérales » que sur l’aide aux étudiants.

Il a déclaré que le Centre national des statistiques de l’éducation du département avait enregistré un record absolu pour les enseignants « menacés de blessures ou physiquement agressés par des élèves » au cours de l’année scolaire 2015-2016, à l’exception de 2011-2012, qui avait des chiffres similaires.

Le groupe texan soutient un programme pilote dans le Dallas Independent School District qui envoie les élèves perturbateurs pour « réinitialiser » les salles de classe pour résoudre les problèmes de comportement et leur fait terminer leurs devoirs à distance, plutôt que de les suspendre.

La School Superintendents Association a déclaré que les nouvelles directives fédérales ne seraient pas « particulièrement percutantes ou utiles », car les districts traitent des taux de discipline disparates. Les directives de 2014 et l’annulation de 2018 ont eu un effet limité sur les changements apportés aux politiques et pratiques des districts, contrairement aux changements de politique au niveau de l’État.

First Liberty Institute, un cabinet d’avocats d’intérêt public axé sur la liberté religieuse, a demandé à l’OCR de mentionner explicitement la discrimination religieuse dans la discipline scolaire dans les futures orientations ou réglementations. Ce n’est pas mentionné dans la demande d’information.

L’agence a aggravé le problème dans sa récente fiche d’information LGBTQ en qualifiant la déclaration « il n’y a que des garçons et des filles » de harcèlement, encourageant les écoles à « mal comprendre les enseignements de nombreuses religions sur le genre » et discipliner les élèves pour leurs opinions sur le genre et la sexualité.

Dans certains cas de First Liberty, les responsables de l’école ont puni ses clients “ironiquement par désir de favoriser de force un environnement d’apprentissage positif et inclusif” qui stigmatise les “croyances culturelles” impopulaires dans la communauté, a-t-il déclaré.

L’Alliance Against Seclusion and Restraint a demandé à l’OCR d’élargir la définition de « l’isolement » pour « reconnaître le différentiel de pouvoir » entre les adultes et les enfants et d’inclure les environnements où les enfants « peuvent percevoir qu’ils ne sont pas libres de partir ».

Il souhaite que le gouvernement fédéral retienne le financement des districts scolaires et même des écoles privées qui pratiquent l’isolement ou la «retenue sur le ventre et sur le dos», ce dernier étant déjà fortement déconseillé dans les directives fédérales. Le groupe a déclaré que l’isolement n’est ni «thérapeutique» ni souvent utilisé dans des situations impliquant «des dommages physiques graves imminents» et qu’il peut augmenter l’agressivité et même conduire à un trouble de stress post-traumatique.