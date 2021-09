Des groupes industriels mondiaux mettent en garde les gouvernements mondiaux contre un « effondrement du système » – « Commencer à craquer » | Monde | Nouvelles

in

La Chambre internationale de la marine marchande, qui représente 65 millions de travailleurs et 80 pour cent de la flotte mondiale de la marine marchande, a émis cet avertissement dans une lettre ouverte à l’assemblée générale des Nations Unies mercredi. La déclaration, qui a été signée par l’Association du transport aérien international, l’Union internationale des transports routiers et la Fédération internationale des ouvriers du transport, a affirmé qu’il pourrait y avoir un “effondrement du système de transport mondial” si les gouvernements du monde ne rétablissaient pas les niveaux de mouvement pré-pandémique. ou donner des avis de vaccination prioritaires aux travailleurs du transport.

“Les chaînes d’approvisionnement mondiales commencent à s’effondrer alors que deux années de pression sur les travailleurs des transports font des ravages”, lit-on dans la lettre.

“Tous les secteurs des transports connaissent également une pénurie de travailleurs et s’attendent à ce que davantage de départs en raison du mauvais traitement auquel des millions de personnes ont été confrontées pendant la pandémie, mettant la chaîne d’approvisionnement sous une plus grande menace.”

Tout au long de la pandémie, l’imposition de restrictions de voyage, d’exigences de distanciation et de fermetures d’usines a mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement traditionnelles.

Le Financial Times rapporte que cela a entraîné une congestion dans les ports, des retards de livraison et une flambée des taux de fret.

Selon le réseau d’information américain CNN, les experts du secteur craignent que les pénuries de travailleurs ne s’aggravent au cours des prochains mois.

Guy Platten, secrétaire général de la Chambre internationale de la marine marchande, craignait que les craintes des travailleurs concernant les fermetures de ports et les restrictions de voyage ne renforcent l’hésitation des marins à s’engager dans de nouveaux contrats.

La lettre a ajouté qu’environ 400 000 marins n’ont pas pu quitter leurs voyages au plus fort de COVID-19 en 2020.

Willie Walsh, directeur général de l’Association du transport aérien international, a déclaré que son groupe espérait que le bon sens prévaudrait.

Selon l’American Trucking Association, il manque près de 61 000 chauffeurs aux États-Unis.

Il existe également une pénurie estimée à environ 400 000 conducteurs en Europe continentale, dont 40 000 rien qu’en Allemagne.