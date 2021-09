Des groupes poursuivent la FAA pour arrêter le LaGuardia AirTrain de New York ⋆ .

L’administration Biden a approuvé l’ex-gouverneur en disgrâce. Le projet “AirTrain” d’Andrew Cuomo pour animaux de compagnie de 2,1 milliards de dollars entre l’aéroport de LaGuardia et l’est du Queens en juillet sur la base d’un examen environnemental “choisi” qui a délibérément ignoré les alternatives possibles, les groupes de préservation et une association de bloc locale inculpée devant le tribunal lundi.

Le gouverneur Kathy Hochul réfléchit à l’opportunité d’aller de l’avant avec le projet de monorail prêt à l’emploi, qui est acheminé de manière confuse pour transporter les coureurs à destination de Manhattan vers l’est, loin de l’île. La proposition relierait l’aéroport à la Long Island Rail Road et au métro près de Citi Field.

Des critiques, dont la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, remettent en question la logique – arguant que l’itinéraire encouragerait la conduite au lieu du transport en commun.

Le procès intenté lundi devant un tribunal fédéral par Riverkeeper, Guardians of Flushing Bay et la Ditmars Boulevard Block Association accuse la Federal Aviation Administration d’avoir “créé huit critères de sélection arbitraires pour anticiper l’examen de 45 alternatives de transit”, afin d’accélérer l’approbation de la route vers l’est. itinéraire à la demande de Cuomo.

En conséquence, des alternatives telles que les ferries, les bus ou l’extension des transports en commun existants n’ont jamais été envisagées, selon la poursuite – même si les documents de 2019 obtenus par Riverkeeper en avril dans le cadre d’une demande d’accès à l’information ont montré que la FAA pensait que le chemin de fer serait probablement plus lent que la simple conduite. à l’aéroport.

Les plaignants veulent que le tribunal arrête immédiatement le projet.

“La FAA n’a pas fait l’analyse des alternatives de transport en commun qu’elle était tenue de faire, donc le public n’a aucun moyen de savoir si c’est la meilleure option pour la région”, a déclaré l’avocat de Riverkeeper, Mike Dulong. “L’analyse était biaisée et inégale.”

La FAA a également « accordé de manière inappropriée » à l’autorité portuaire la possibilité d’utiliser les tarifs AirTrain pour payer le stationnement hors site afin de faire de la place à l’aéroport pour des concessions, selon la poursuite. Le procès accuse en outre la FAA de ne pas avoir évalué les alternatives pour atténuer les impacts de la route du monorail le long de la promenade Malcolm X sur Flushing Bay.

“Si la FAA doit autoriser l’autorité portuaire à utiliser des espaces verts, elle doit déterminer qu’il n’y a pas d’alternatives réalisables et doit faire toutes les mesures d’atténuation possibles”, a déclaré Dulong.

La FAA n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Dans un communiqué, un représentant de l’autorité portuaire a vanté l’approbation du projet par “les experts en transport de l’administration Biden”.

“Nous sommes convaincus que le panel de juges fédéraux qui examinera désormais cette affaire de manière indépendante affirmera que l’AirTrain est maintenant prêt à être construit”, a déclaré le porte-parole. “Ce projet d’infrastructure verte offrira aux voyageurs une liaison ferroviaire de transport en commun fiable vers l’aéroport… sans prendre aucune propriété privée ni traverser aucun quartier.”

Le groupe Pro-AirTrain “A Better Way to LGA”, composé de dirigeants d’entreprises et de dirigeants syndicaux, a défendu le projet – qui, selon eux, retirerait un million de voitures de la route.

“Au cours du processus, la FAA a reçu plus de 4 200 commentaires sur le projet du Queens et de toute la région, dont 80 % en faveur d’AirTrain LGA”, indique le communiqué signé par les chefs de la Chambre de commerce du Queens, General Contractors Association, New Congrès du bâtiment de York et Association pour un meilleur New York.

“Le projet créera 3 000 emplois syndicaux dans la construction, 500 millions de dollars d’opportunités de passation de marchés pour les MWBE et les entreprises locales, et ciblera les résidents locaux pour de nouveaux emplois permanents d’exploitation et de maintenance”, ont déclaré les titans du commerce. « AirTrain LGA est une victoire pour les voyageurs, les petites entreprises, l’environnement et nos communautés locales. »