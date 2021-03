Les groupes progressistes ont applaudi le premier lot de nominations à la magistrature fédérale du président Joe Biden, qui comprenait des candidats noirs, musulmans et insulaires du Pacifique aux plus hauts postes de la cour du pays.

Le NAACP Legal Defence Fund, une organisation qui «cherche des changements structurels» pour parvenir à la justice raciale, et Demand Justice, qui se caractérise comme un «mouvement progressiste» luttant pour la réforme des tribunaux, ont tous deux célébré la liste des candidats du président Joe Biden peu de temps après sa publication. . Biden a annoncé les nominations tôt mardi matin.

«Cette liste affirme avec force que les candidats qui sont racialement divers et dont les antécédents professionnels reflètent un large éventail de pratiques sont disponibles pour siéger à la magistrature fédérale», a déclaré Sherrilyn Ifill, présidente du Fonds de défense juridique de la NAACP, dans un communiqué.

«Nous sommes heureux que le président Biden, avec cette première présentation de candidats à la magistrature, ait démontré son intention de tenir sa promesse d’apporter une plus grande diversité à la magistrature fédérale», a-t-elle poursuivi. «C’est un début passionnant et important.»

Biden a nommé Ketanji Brown Jackson, qui est noir, pour combler le poste laissé par le procureur général Merrick Garland à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia. L’ancien président Barack Obama aurait envisagé Jackson pour la Cour suprême en 2016, a rapporté l’Associated Press.

Le juge Ketanji Brown Jackson est un ancien défenseur public, un champion sans faille de la justice et le candidat de Joe Biden à la deuxième plus haute cour des États-Unis. pic.twitter.com/O6bvsFE1JQ – Exigez la justice (@WeDemandJustice) 30 mars 2021

Jackson a notamment condamné le département de la Sécurité intérieure sur des expulsions accélérées en 2019, selon le blog juridique The Vetting Room. La même année, Jackson a statué que l’ancien conseiller juridique du président Donald Trump, Don McGahn, devait témoigner devant la Chambre au sujet du rapport Mueller, déclarant que «personne n’est au-dessus des lois».

« Le juge Ketanji Brown Jackson est une étoile montante dont le passage à la Cour d’appel peut s’avérer un tremplin », a déclaré le directeur exécutif de Demand Justice, Brian Fallon, dans un communiqué. «Elle et les autres défenseurs publics et avocats des droits civils de ce groupe sont exactement le genre de juges dont nous avons besoin pour rééquilibrer nos tribunaux.»

La liste de Biden comprend également Tiffany Cunningham, associée du cabinet d’avocats Perkins Coie, qui a financé des recherches incluses dans le dossier de la Russie, et Zahid Quraishi, qui serait le premier juge fédéral musulman américain de l’histoire des États-Unis si le Sénat le confirmait.

« Cette liste novatrice de nominés s’inspire des meilleurs et des plus brillants esprits de la profession juridique américaine », a déclaré Biden dans un communiqué mardi. «Chacun est profondément qualifié et prêt à rendre justice fidèlement en vertu de notre Constitution et de manière impartiale au peuple américain – et ensemble, ils représentent la grande diversité des antécédents, des expériences et des perspectives qui rendent notre nation forte.

