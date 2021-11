17/11/2021 à 13:07 CET

Niccolò Garzelli

L’exode rural suit un chemin lent mais imparable en Espagne. Les villes grandissent et les villes rétrécissent, certaines disparaissent même. La population migre vers des « pâturages plus verts » en termes d’emploi, et ceux qui restent perdent non seulement des voisins, mais aussi de nombreux services auxquels chaque citoyen devrait avoir accès : écoles, centres de santé, options de loisirs ou les agences bancaires elles-mêmes.

L’accès à l’argent liquide dans ces lieux est de plus en plus problématique. Sobre todo teniendo en cuenta que quienes se quedan en los pueblos son, en su mayoría, personas mayores y no tan habituadas al manejo de herramientas online, con lo que su principal punto de contacto con la banca es la oficina o, en su defecto, le caissier. Cependant, il en reste de moins en moins. La restructuration du système bancaire, qui a commencé avec la crise de 2008 et se poursuit aujourd’hui avec d’autres fusions et acquisitions importantes dans le secteur, implique la fermeture de bureaux où beaucoup d’entre eux coexistent (zones fortement urbanisées) ou lorsque le taux d’utilisation est insuffisant (zones rurales) . Et il semble que le processus se poursuivra ainsi jusqu’à toucher jusqu’à 70 % des branches avant 2031, selon une étude de JPMorgan. Et le cabinet de conseil va encore plus loin dans ses prévisions : lorsque la numérisation aura atteint 85 %, il ne restera plus que 3 900 bureaux en Espagne.

Face à cette réalité, qui est un problème commercial et économique pour les banques, on en trouve une plus sociale : il est fondamental garantir l’accès à l’argent liquide et l’inclusion financière des segments de population risquant d’être exclus, soit pour des raisons géographiques, soit en raison de leur difficulté à acquérir des habitudes d’interaction en ligne, comme ces personnes de l’Espagne dépeuplée que nous avons évoquée.

L’Union fait la force

Le modèle de groupement ATM, qui est déjà testé avec succès dans de nombreux endroits en Europe – en Finlande il est utilisé depuis le milieu des années 1990, depuis un peu plus tard en Suède, et plus récemment aux Pays-Bas ou en Belgique – peut être la solution . Il s’agit d’un modèle d’alliance de grandes entités bancaires (ou, pourquoi pas, aussi des petits) dans lequel ils transfèrent la gestion des guichets automatiques à un troisième organisme indépendant qui peut donc optimiser les processus et la technologie, organiser un réseau qui répond à tous les besoins de la population et offrir un service à la fois avec les succursales des différentes entités et dans des endroits totalement différents, tels que les centres commerciaux ou les centres de transports publics.

En outre, ce processus permettrait une modernisation bien nécessaire du parc ATM du pays, dont beaucoup d’appareils sont obsolètes et obsolètes pour les nouvelles générations à la recherche de quelque chose de plus qu’un simple distributeur de billets. La La technologie permet aujourd’hui aux guichets automatiques d’être un point de contact pour les personnes disposant d’une banque pleinement opérationnelle et fonctionnelle, 24h/24 et 7j/7, avec des consultations vidéo pour résoudre des doutes ou pour des démarches nécessitant une présence « physique », avec offre d’autres produits financiers ou marketing, conversion dynamique de devises (DCC) pour les clients internationaux, gestion des taux de surcharge pour les clients d’autres banques, publicité ou encore intégration avec le canal mobile d’une manière beaucoup plus sûre, dans laquelle l’utilisateur opère depuis son terminal sans aucun contact avec l’appareil ou des risques potentiels pour leurs cartes.

Les banques européennes qui n’ont pas encore pensé à adopter cette solution le feront certainement dans les années à venir, car c’est le seul moyen de s’assurer qu’elles peuvent conserver l’accès à la trésorerie et, en même temps, Réduire les coûts. Ils pourront ainsi redynamiser les réseaux ATM, répondre aux besoins des clients et, in fine, contribuer à renforcer ce canal sur le long terme.