Des hackers criminels derrière l’arrêt du pipeline colonial ont gagné 90 millions de dollars de Bitcoin en neuf mois ⋆ .

Le groupe de pirates informatiques responsable de la cyberattaque du Colonial Pipeline a reçu 90 millions de dollars de rançon Bitcoin au cours des neuf derniers mois, selon les recherches d’une société d’analyse. Le groupe criminel a annoncé qu’il cesserait ses activités la semaine dernière.

Le FBI a confirmé que Darkside était à l’origine de l’attaque du pipeline et est connu pour vendre du matériel de piratage informatique à des criminels pour obtenir de l’argent. En moyenne, le groupe soupçonné d’Europe de l’Est a gagné 1,9 million de dollars par attaque, selon Elliptic – un groupe d’analyse de la blockchain en Angleterre.

Colonial a été la dernière victime, un oléoduc de 5500 miles de long qui fournit 45% du carburant de la côte Est. Darkside a obtenu une rançon de 5 millions de dollars de Colonial et a relancé les opérations le 12 mai. La société a affirmé mardi que le serveur interne était hors ligne en raison de «perturbations intermittentes».

Depuis mardi, l’application GasBuddy montre que plus de 10 400 stations-service américaines n’ont pas d’essence. La Virginie, la Géorgie, Washington DC et les deux Carolines ont été les plus durement touchées, où les gens ont également paniqué et acheté du gaz en vrac. Les prix de l’essence ont atteint 6,99 $ le gallon dans l’État de Virginie.

La plate-forme de renseignement criminel DarkTracer estime que 99 groupes ont été attaqués par le malware de Darkside dans leurs systèmes. Fireye, une entreprise de cybersécurité, a constaté que depuis son lancement en août 2020, Darkside a mené des activités criminelles dans plus de 15 pays et dans une variété de secteurs.

Intel 471, un groupe de recherche, a confirmé la semaine dernière que Darkside n’était plus opérationnel car il avait perdu l’accès à ses portefeuilles de crypto-monnaie et à ses serveurs en ligne. La crypto-monnaie peut toujours être convertie en monnaie fiduciaire via l’application Coinbase ou un autre logiciel plus avancé.