Des hackers irlandais mettent les États-Unis en échec

24/05/2021 à 11:46 CEST

Les États Unis ils ont été la cible de multiples attaques récemment. Un oléoduc qui traverse le pays a récemment été détourné par un groupe de pirates. À présent, une autre attaque de ransomware (c’est-à-dire l’enlèvement de données qui restent cryptées et qui sont impossibles à décrypter si vous n’en avez pas la clé) d’Irlande s’est positionnée au centre de l’attention médiatique car elle a attaqué le service de santé du pays et aussi le réseau d’urgence . Ce n’est pas un événement isolé, car comment il a été expliqué, les États-Unis souffrent de ces attaques depuis un certain temps.

Le groupe a attaqué environ 16 réseaux d’urgence et centres d’assistance de la police, dont le 911, le numéro d’urgence du pays. le Le groupe a utilisé la technique du ransomware appelée Conti pour voler des fichiers, crypter les systèmes et faire pression sur les victimes pour qu’elles paient via un portail où, si elles n’acceptaient pas leurs données, elles seraient publiées en ligne.

Le FBI n’a pas identifié les victimes ni conclu si elles ont payé pour récupérer leurs données. On pense que le Conti Ransomware est sous le contrôle d’un réseau de cybercriminalité appelé Wizard Spider, situé en Russie. Cependant, le code était partagé par certains réseaux qui fréquentent ces types de criminels.

La chose amusante à propos de cette affaire est que les auteurs de l’attaque ont publié un décrypteur gratuit des données après avoir pris conscience de la nature de leurs victimes: personnes malades et personnes en situation économique difficile. Ainsi, il semble que cette histoire se soit terminée de manière relativement éthique de la part de ce groupe criminel.