Des hackers volent près de 100 millions de dollars dans un braquage au Japon

23/08/2021 à 09:58 CEST

SPORT.es

Liquid, le principal échange de crypto-monnaie japonais, a été attaqué par des pirates, et on estime que près de 100 millions de dollars ont été volés. La société a annoncé que certains de ses portefeuilles de devises numériques ont été “compromis”. Il s’agit du deuxième vol de crypto majeur ces derniers jours.

La semaine dernière, la plateforme de jetons numériques Poly Network était au centre d’un cambriolage de 600 millions de dollars. “Nous regrettons d’annoncer que les portefeuilles chauds #LiquidGlobal ont été compromis, nous transférons les actifs vers le portefeuille froid”, a déclaré la société sur Twitter.

Les portefeuilles numériques dits « chauds » sont généralement en ligne et ils sont conçus pour permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement à leurs crypto-monnaies, tandis que les portefeuilles « froids » sont hors ligne et sont plus difficiles d’accès et donc généralement plus sécurisés. La société d’analyse de blockchain Elliptic a déclaré que son analyse a montré que environ 97 millions de dollars de crypto-monnaies avaient été volés, avec des jetons Bitcoin et Ethereum parmi le butin.