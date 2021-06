Des hélicoptères “Roméos” mortels arrivent en Inde ! La marine indienne obtient les premiers MH-60R

in

Selon les officiers, la marine indienne va recevoir la quatrième génération d’hélicoptères MH-60R ‘Romeos’. (Crédit photo : Lockheed Martin)

Les trois premiers des 24 Seahawks MH-60R devraient être livrés le mois prochain. Des sources ont confirmé à Financial Express Online que « les dates sont en cours de confirmation pour la livraison des hélicoptères à la mission indienne aux États-Unis. Après quoi ils seront envoyés en Inde.

Les pilotes et le personnel au sol de la marine indienne sont déjà en formation aux États-Unis. Ils reviendront avec les nouveaux MH-60R.

Pour le reste des hélicoptères, la livraison se fera selon le calendrier indiqué dans le contrat signé entre les gouvernements indien et américain. Les 24 hélicoptères passent par la route des ventes militaires étrangères (FMS) et coûtent environ 2,6 milliards de dollars. Ces hélicoptères vont aider la marine indienne à jouer un rôle essentiel dans la région de l’océan Indien (IOR).

Qu’est-ce que la marine indienne va obtenir?

Selon le contrat, l’ensemble comprend des pièces de rechange, un soutien aux armes air-sol et la formation des pilotes et du personnel au sol. La formation est déjà en cours comme indiqué précédemment.

En raison de la fermeture mondiale en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le processus de formation avait été retardé. Et une fois que le monde a commencé à s’ouvrir progressivement, l’équipe est partie aux États-Unis pour se former.

Quand l’accord a-t-il été approuvé ?

En 2020, l’accord a été approuvé par le Comité du Cabinet sur la sécurité (CCS) l’année dernière en février avant l’arrivée de l’ancien président américain Donald Trump à New Delhi.

Qui a dirigé les pourparlers pour le MH-60R ?

Les discussions sur ces hélicoptères ont été dirigées par le Dr Vivek Lall, qui était alors vice-président de la stratégie et du développement commercial chez Lockheed Martin. Il a été crédité d’avoir joué un rôle très important dans le commerce militaire entre les États-Unis et l’Inde.

Lors d’une précédente interaction avec Financial Express Online, le Dr Lall avait déclaré à propos de ces hélicoptères que “Ces hélicoptères fourniront une capacité vitale à la marine indienne dans la région indo-pacifique”.

Hélicoptères MH-60Rs “Romeos”

Selon les officiers, la marine indienne va recevoir les hélicoptères Romeos de quatrième génération MH-60R.

Ces hélicoptères vont être chargés de torpilles et de missiles et ces missiles vont être utilisés dans des rôles anti-sous-marins.

La livraison de ces hélicoptères sera achevée dans cinq ans à compter de la signature de l’accord.

Comme indiqué précédemment, ces hélicoptères remplaceront les hélicoptères britanniques Sea King.

Le Defense Acquisition Council avait apposé son approbation en 2018.

Œil dans le ciel

Les hélicoptères MH-60R “Romeos”, combinés avec le Boeing P8-I déjà exploité par la marine indienne, contribueront à renforcer la chasse aux sous-marins lorsqu’ils sont combinés avec ces hélicoptères.

Et bientôt, la marine indienne obtiendra des drones Sea Guardian de General Atomics, basée aux États-Unis.

Modifications

La société américaine Lockheed Martin Company modifiera les hélicoptères conformément aux spécifications indiennes. Et ces modifications seront effectuées à Owego, New York ; et Stratford, Connecticut, les installations de Lockheed Martin.

Ce que l’Inde va recevoir, ce sont trois hélicoptères destinés à la marine américaine et qui sont une version navale du Sikorsky UH-60 Black Hawk et un membre de la famille Sikorsky S-70.

La modification comprendra le rotor principal repliable et une queue articulée, ce qui contribuera à réduire l’empreinte à bord des navires.

Ces hélicoptères ont la capacité de gérer les opérations de guerre anti-sous-marine (ASW) et de guerre anti-surface (ASUW). Ils peuvent également être utilisés pour la recherche et le sauvetage (SAR), ainsi que pour la recherche et le sauvetage au combat (CSAR), l’insertion de guerre spéciale navale (NSW), le ravitaillement vertical (VERTREP) et l’évacuation médicale (MEDEVAC).

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.