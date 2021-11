Des hippopotames sauvent des gnous d’une attaque contre des crocodiles

Un guide touristique du parc national Kruger en Afrique du Sud a capturé une scène dramatique et remarquable dans laquelle des hippopotames ont sauvé un gnou d’une attaque contre des crocodiles.

La séquence graphique qui l’accompagne, capturée par Chase Kurucz, montre deux grands crocodiles serrant le gnou par la tête et la jambe, respectivement, au bord de l’eau.

« Nous nous sommes arrêtés pour regarder tous les animaux descendre pour boire et avons vu un héron cool surfer sur le dos d’un hippopotame, c’était un spectacle agréable », a déclaré Kurucz, de Chasin’ Africa Safaris, cité par News 24.

« Un groupe de gnous sans méfiance est descendu au bord de l’eau pour boire un verre lorsqu’un énorme crocodile a sauté et a immédiatement attrapé l’un des gnous, gardant ses mâchoires verrouillées sur la tête de l’animal. »

Comme indiqué dans la vidéo, les crocodiles tentaient de traîner le gnou dans l’eau pour faire tourner et noyer l’animal. Mais leur plan était voué à l’échec grâce à la présence de tant d’hippopotames massifs.

Un hippopotame est vu en train de charger les crocs et plusieurs autres les entourent dans une démonstration de force qui incite finalement les crocs à relâcher leur emprise sur leur proie.

Kurucz n’était pas sûr si les hippopotames voulaient participer à l’abattage des gnous ou essayaient simplement de contrecarrer les tentatives des crocs d’organiser un festin.

« Ils ont gardé les gnous entourés et tout cela ressemblait à une situation assez désespérée », a-t-il déclaré. « [But] le gnou était manifestement épuisé et il semblait que les hippopotames ressentaient sa peur de toute l’épreuve.

« Ils sont restés calmement près du gnou, mais il semblait avoir pris un second vent en changeant de direction et en cherchant une autre voie d’évacuation. »

Le gnou a trouvé cette route mais s’est arrêté pendant plusieurs secondes avant de continuer vers le rivage avec une jambe gravement blessée.

Les images, capturées au barrage de Gezanftombi, ont été partagées sur Facebook par Latest Sightings – Greater Kruger mercredi.