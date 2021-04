Des hommes arrêtés et accusés du meurtre de deux femmes trans à Charlotte, Caroline du Nord ⋆ .

Deux hommes soupçonnés d’avoir tué deux femmes transgenres noires à quelques jours d’intervalle à Charlotte, en Caroline du Nord, ont été arrêtés vendredi, selon les forces de l’ordre.

Les corps de Jaida Peterson et Remy Fennell ont été trouvés dans des chambres d’hôtel au début du mois. Les circonstances derrière leurs fusillades mortelles ont incité le service de police de Charlotte-Mecklenburg à livrer un message «urgent» à la communauté LGBTQ, en particulier à ceux qui se livrent au travail du sexe, rapporte NBC News.

Joel Brewer, 33 et Dontarius Long, 21 ans, ont été placés en détention et font maintenant face à plusieurs accusations criminelles, dont deux pour meurtre, selon WJZY. Ils font également face à deux chefs de possession d’une arme à feu par un criminel, un chef de vol avec une arme dangereuse et un chef de complot en vue de commettre un vol avec une arme dangereuse.

Un participant à un mémorial pour Jaida Peterson porte un t-shirt avec sa photo dessus vendredi 9 avril 2021, au Tuckaseegee Park à Charlotte, Caroline du Nord. Peterson, une femme transgenre, a été retrouvée morte dans une chambre d’hôtel le dimanche de Pâques, le 4 avril (Crédit: David T.Foster III / The Charlotte Observer via AP)

Les autorités ont révélé que le corps de Peterson avait été retrouvé dans un aéroport Quality Inn & Suites le 4 avril, suivi de Fennell au Sleep Inn University Place le jeudi 15 avril. Le CMPD pense que Brewer et Long avaient sollicité Peterson et Fennell pour des relations sexuelles.

En raison de la nature similaire des décès des victimes, des responsables du CMPD, dont le Lt. Brian Crum, enquêtent sur ces meurtres pour découvrir si les incidents peuvent ou non être qualifiés de crimes haineux.

«La question est la suivante: cela pourrait-il être qualifié de crimes de haine? C’est certainement quelque chose que nous examinons », a déclaré Crum. «J’ai été au téléphone avec des gens réfléchis du FBI et c’est une conversation que nous avons en permanence. Je pense que comme je l’ai déjà dit, c’est une énorme préoccupation que nous avons.

Avec la capture de Brewer et Long, Crum a déclaré que la communauté n’avait pas besoin d’être trop lasse face à ces crimes.

Les messages sont écrits sur un panneau d’affichage lors d’un mémorial pour Jaida Peterson le vendredi 9 avril 2021, au Tuckaseegee Park à Charlotte, Caroline du Nord. Peterson, une femme transgenre, a été retrouvée morte dans une chambre d’hôtel le dimanche de Pâques, le 4 avril (Crédit: David T.Foster III / The Charlotte Observer via AP)

«Je peux vous dire que notre enquête a avancé au point que je me sens confiant de vous dire qu’il n’y a personne d’autre en général qui en faisait partie», a déclaré Crum.

Ce sentiment a été repris par le chef de la police Johnny Jennings, qui a cherché à rassurer le public en disant que «nos rues sont beaucoup plus sûres» lors d’une conférence de presse, comme l’a rapporté le Charlotte Observer. Le CMPD a reçu l’aide du Federal Bureau of Investigation ainsi que des autres organismes d’application de la loi voisins dans le cadre de l’enquête.

Cependant, la communauté LGTBQ de Charlotte est alarmée par la mort de Peterson et Fennell. Directeur des affaires publiques du CMPD Rob Tufano a déclaré que les professionnel (le) s du sexe doivent être en état d’alerte lorsqu’ils voyagent et faire preuve d’hyper-vigilance et d’hypervigilance envers les personnes avec lesquelles ils sont engagés, selon l’article de NBC News.

Le Charlotte Observer a également rapporté que Peterson est la 14e personne transgenre tuée dans tout le pays depuis le début de l’année.

Charlotte Uprising, un groupe local de défense des LGBTQ +, a mis en place une collecte de fonds pour les femmes transgenres noires qui ont besoin d’un logement alternatif, car elles ne se sentent pas en sécurité dans les hôtels, selon le Charlotte Observer. La Campagne pour les droits de l’homme rapporte que pas moins de 44 personnes transgenres et non conformes au genre ont été assassinées en 2020 par des coups de feu ou des moyens violents, ajoutant que la plupart de ces victimes étaient des femmes transgenres noires ou latines.

Une de ces victimes, Monika Diamond, a également été tuée à Charlotte en mars 2020. Elle était co-PDG d’un concours qui célèbre les mères LGBTQ, le système international de la mère de l’année.

