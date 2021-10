Des hommes de Floride emprisonnés après la découverte d’une cachette illégale de homard sur un bateau

Trois pêcheurs commerciaux ont été arrêtés samedi après que les autorités des Florida Keys eurent découvert plus de 100 queues de homard trop petites cachées à bord de leur navire.

Le buste s’est produit lorsque les hommes ont commencé à décharger leurs prises à un acheteur, qui a également été cité.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) a déclaré mardi qu’une fouille du navire s’était ensuivie après que des agents eurent repéré huit homards trop petits pendant le processus de déchargement.

Sous le pont, dans un seau de cinq gallons, se trouvaient 129 queues de homard de Floride essorées, dont 127 provenant de homards trop petits.

L’acheteur, à terre, a été trouvé en possession de quatre vivaneaux de mangrove de petite taille et de deux lambis vivants.

WSVN News a identifié les pêcheurs comme étant Elmis Ruiz Recano, Blas Ismar Santos Pompa et Amaury Abreu Gonzalez.

Ils ont été emprisonnés et inculpés de délits de possession de queues de homard de Floride essorées sur l’eau et de possession de homard trop petit. De plus, chacun a été inculpé d’un chef d’accusation de possession de plus de 100 langoustes de Floride trop petites.