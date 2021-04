Des hommes emprisonnés pour un incendie qui a tué maman et quatre enfants ⋆ .

Deux hommes et une femme derrière un incendie criminel qui a coûté la vie à une mère et à ses quatre enfants ont été condamnés à un total de 89 ans derrière les barreaux.

Zak Bolland, 26 ans, et David Worrall, 28 ans, ont été condamnés aujourd’hui pour le meurtre de Michelle Pearson, 37 ans, décédée 20 mois après avoir incendié son domicile en décembre 2017.

Les enfants de Michelle, Demi Pearson, 14 ans, Brandon, huit ans, Lacie, sept ans et Lia, trois ans, sont tous morts des suites de l’incendie à Walkden, dans le Grand Manchester.

Bolland a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 40 ans, tandis que Worrall a été condamné à au moins 37 ans.

