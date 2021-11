Des hommes noirs connus sous le nom de « Groveland Four » acquittés à titre posthume de toutes les accusations dans une affaire de viol en 1949

Le quatuor d’hommes noirs connus sous le nom de « Groveland Four », qui ont été faussement accusés d’avoir violé une jeune fille blanche de 17 ans il y a plus de sept décennies, ont été effectivement exonérés de toutes les accusations, jugements et peines connexes lundi matin à la suite d’une décision d’un juge. régner dans le comté de Lake en Floride.

Les accusés — Charles Greenlee, Walter Irvin, Samuel Berger, et Ernest Thomas – tous sont morts ou ont été tués il y a des années pour un crime que les enquêteurs ont déterminé plus tard qu’ils n’avaient pas commis.

Le shérif du comté de Lake Willis McCall, à l’extrême gauche, et un homme non identifié se tiennent à côté de Walter Irvin, Samuel Shepherd et Charles Greenlee en Floride sur cette photo non datée. (Bibliothèque d’État et archives de Floride via AP)



Greenlee, le plus jeune membre des Groveland Four, n’avait que 16 ans lorsqu’il a été inculpé. Il était le seul des quatre à avoir vécu jusqu’à la vieillesse, mourant à la fin de la soixantaine en 2012 après avoir obtenu une libération conditionnelle en 1962, selon la BBC.

En 2017, la législature de l’État de Floride a officiellement présenté ses excuses aux Groveland Four pour les « grosses injustices » qu’ils ont subies.

Norma Padgett, maintenant âgée de 80 ans, avait accusé les hommes de l’avoir violée lors d’une attaque contre elle et son mari après que la voiture du couple est tombée en panne sur une route de la ville rurale de Groveland près d’Orlando, en Floride, selon NBC News. Padgett a déclaré qu’elle et son mari rentraient chez eux après une danse à l’été 1949 lorsque l’attaque présumée s’est produite.

Dans cette photo d’archive du mardi 10 août 2021, le gouverneur de Floride Ron DeSantis répond aux questions relatives aux ouvertures d’écoles et au port de masques à Surfside, en Floride (AP Photo/Marta Lavandier, File)

Elle a maintenu son histoire en janvier 2019 lorsqu’elle a demandé à un conseil de grâce composé de Gov. Ron DeSantis (R-Fla.) et un cabinet de trois membres pour refuser les grâces pour les hommes accusés. DeSantis et les membres du cabinet ont finalement statué en faveur des Groveland Four, mais certains membres de la famille des hommes ont déploré à l’époque que leurs grâces posthumes n’avaient pas complètement effacé leur nom aux yeux de la loi.

la fille de Greenlee, Carol Greenlee, a publié une déclaration avant la décision du juge lundi, affirmant que les familles des Groveland Four attendaient « une pleine justice » du système judiciaire pour disculper complètement leurs proches décédés. Elle a pleuré lundi après que le juge a officiellement rejeté les accusations portées contre son père.

« Si vous savez que quelque chose va bien, défendez-le », a déclaré Carol Greenlee aux journalistes lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait appris de cette épreuve.

Procureur local Bill Gladson est l’avocat qui a déposé le mois dernier une requête en rejet des actes d’accusation contre Thomas et Shepherd et en annulation des jugements et des peines infligés à Greenlee et Irvin après avoir examiné l’affaire et présenté de nouvelles preuves.

Dans sa requête, Gladson a déclaré au tribunal ce qu’il avait trouvé après avoir interrogé Chasseur de Broward, petit-fils de Jesse Hunter, le procureur décédé dans deux des affaires Groveland Four, selon l’Associated Press.

Hunter a dit à Gladson que son grand-père et un juge dans l’affaire savaient qu’il n’y avait pas eu de viol et que les lettres que le petit-fils avait trouvées dans le bureau de son grand-père en 1971, ont suggéré le shérif. Willis McCall, qui a ensuite tiré sur deux des accusés de Groveland Four, peut-être en raison de sa propre implication dans une opération de jeu illégale avec l’un des Groveland Four.

Un député nommé James Yates des preuves probablement falsifiées contre les quatre accusés, y compris des moulages de chaussures, selon la requête de Gladson.

Au cours du procès d’Irvin, les jurés ont été amenés à croire que le pantalon de l’accusé était taché de sperme après l’attaque présumée de 1949, selon l’AP. Mais la motion de Gladson indiquait qu’il avait envoyé le pantalon d’Irvin dans un laboratoire criminel en septembre et qu’aucune preuve de sperme n’avait été trouvée.

« L’importance de cette découverte ne peut pas être surestimée », a déclaré Gladson dans sa motion, selon l’AP.

L’histoire tragique des Groveland Four a été racontée par l’auteur Gary Corsaire dans son livre de 2004, « Legal Lynching: The Sad Saga of the Groveland Four » et Gilbert King’s Tome lauréat du prix Pulitzer « Devil in the Grove ».

La nouvelle du viol présumé de Padgett s’est rapidement propagée dans la région centrale de la Floride il y a 72 ans, entraînant une vague de violence familière commise contre les habitants noirs par leurs voisins blancs avant que la Garde nationale ne soit appelée pour apaiser les tensions.

Greenlee, Irvin et Shepherd ont tous été arrêtés, inculpés et condamnés pour le crime présumé. La police aurait tenté d’arracher des aveux aux accusés alors qu’ils étaient en garde à vue, selon l’Orlando Sentinel.

Thomas n’a jamais eu sa journée au tribunal. L’homme de 25 ans s’est évadé et a été poursuivi dans un marais voisin avant qu’une foule d’environ 1 000 personnes armées et adjointes dirigées par le shérif du comté de Lake Willis McCall ne lui tire dessus à 400 reprises, le tuant, selon Orlando Sentinel et NPR.

Irvin et Shepherd, tous deux vétérans de la Seconde Guerre mondiale, ont finalement remporté un nouveau procès après que leurs affaires ont été portées en appel devant la Cour suprême des États-Unis avec l’aide de l’avocat de la NAACP de l’époque. Thurgood Marshall.

Mais les deux hommes ont été abattus par le shérif McCall lors de leur transport en 1951. McCall a affirmé que les hommes avaient tenté de s’échapper, selon NBC News. Shepherd est mort de ses blessures, mais Irvin a survécu. Au cours du deuxième procès d’Irvin, un agent du FBI a déclaré au tribunal que les procureurs avaient fabriqué des preuves contre lui, mais il a finalement été reconnu coupable et condamné à mort de toute façon.

Une commission des libérations conditionnelles a accordé à Irvin sa liberté en 1968 après que sa peine a été commuée en prison à vie. Un an plus tard, il meurt d’une crise cardiaque. La sœur d’Irvin a discuté du cas de son frère lors du documentaire de PBS « The Groveland Four », diffusé à l’origine en 2018, le caractérisant comme une coquille de lui-même après sa sortie de prison.

« Nous avons suivi les preuves pour voir où elles nous ont conduits, et cela nous a conduits à ce moment », a déclaré Gladson aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi après la décision du juge.

Au cours de la même conférence de presse, Carol Greenlee a félicité Gladson pour avoir blanchi le nom de son père.

« On m’a dit il y a longtemps … que Dieu mettra de bonnes personnes dans votre espace aux bons moments, aux moments où vous en aurez besoin », a-t-elle déclaré. « C’est un jour que Dieu a fait à plus d’un titre. »

