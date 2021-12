Des hommes sauvés d’un taxi ont été aspirés par une crue de 3,5 pieds alors qu’ils allaient déposer des cadeaux de Noël | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des images dramatiques montrent la voiture noire immergée dans 3,5 pieds d’eau entre Billericay et Ingatestone, Essex, le matin du jour de Noël. Le conducteur emmenait un père rendre visite à ses enfants avec leurs cadeaux de Noël, dont une mini-moto, lorsque le véhicule a eu des ennuis.

Les images montrent un homme empilant des bas de Noël et un sac en forme de renne sur le toit de la voiture dans le but de sauver les cadeaux sous le regard du second.

Le photographe indépendant Stephen Huntley est tombé sur la voiture à moitié submergée alors qu’il prenait des photos des inondations vers 8h30.

Le chauffeur de taxi se tenait en équilibre au bord d’une barrière séparant un gué et la rivière Wid à Buttsbury Wash, qui est souvent inondée lors de fortes pluies.

M. Huntley, de Chelmsford, est resté avec les deux hommes, essayant de les rassurer et contactant les services d’urgence.

Lorsque l’homme à l’intérieur de la voiture a tenté de s’échapper du véhicule, M. Huntley l’a exhorté à rester à l’intérieur afin qu’il ne soit pas emporté par le courant.

Il a déclaré: « Le chauffeur de taxi avait l’air vraiment maussade. Alors que sa voiture se remplissait d’eau, elle a coulé. Cela coulait assez rapidement là-bas. J’ai dit au gars de ne pas bouger. Il était mouillé, mais plus préoccupé par le fait que ses cadeaux de Noël à ses enfants.

« Il disait : ‘Je n’arrive pas à y croire. Je n’arrive pas à croire que nous soyons coincés dans l’eau’ et qu’il devait apporter ses cadeaux à ses enfants. »

Certaines parties de l’Essex ont vu près d’un pouce de pluie en seulement 12 heures, le centre météorologique d’Essex conseillant aux gens d’être attentifs et prudents lorsqu’ils voyagent.

M. Huntley, 59 ans, a déclaré: « J’espère que ces enfants ont reçu leurs cadeaux. Bravo aux pompiers et aux autres services d’urgence.

« Ils auraient sans aucun doute passé Noël avec leurs enfants. Mais ils y sont allés assez rapidement. »

Un porte-parole des services d’incendie et de secours du comté d’Essex a déclaré: « Les pompiers ont sauvé deux personnes d’une route inondée à Buttsbury Wash à Billericay ce matin.

Les équipes ont été appelées à 8 h 39 pour secourir deux personnes coincées dans leur voiture dans les eaux de crue.

Des pompiers spécialisés dans le sauvetage aquatique ont secouru deux personnes du véhicule à 9h15. »

Selon EssexLive, Buttsbury Ford est un point chaud d’inondation qui a fait plusieurs victimes.

Il serait connu pour piéger les conducteurs qui tentent de conduire dans l’eau avec une Volkswagen noire immergée dans les eaux profondes après de fortes pluies en mars.

En décembre 2017, deux véhicules se sont également retrouvés piégés dans l’eau trouble, selon EssexLive.