Des hommes vedettes partent mais des renforts utiles

Cela a été une autre fenêtre de transfert à l’envers de l’Inter Milan. Le club de la capitale a entamé le mercato mal en point, vendant rapidement Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Hakimi se tenait au-dessus du peloton en tant que meilleur arrière latéral de toute l’Italie la saison dernière et est un arrière droit vedette qui continuera d’être au sommet de sa position dans un avenir prévisible. Peu de temps après, l’Inter a vendu son homme vedette Romelu Lukaku à Chelsea. Lukaku n’était pas seulement leur meilleur joueur et l’un des meilleurs de Serie A, mais aussi le leader vocal clair de l’équipe. L’Inter semblait être dans le désarroi mais a bien rebondi compte tenu de son budget.

Fenêtre de transfert de l’Inter Milan

La défense

Denzel Dumfries est venu remplacer Hakimi. Bien que Hakimi soit de classe mondiale, Dumfries devient rapidement une option solide et était l’un des meilleurs arrières droits jugés disponibles. L’international néerlandais est aussi coriace qu’il vient en défense et contribue beaucoup à l’avenir. Il a joué pour les Pays-Bas à l’Euro 2020, ce qui lui a valu un transfert dans une équipe “plus grande” que le PSV. L’Inter a également acquis Dumfries pour un prix modique compte tenu des capacités du joueur. Ce déménagement a été fait rapidement et c’était le bon choix.

L’Inter a dépensé plus pour Zinho Vanheusden que pour Dumfries, le signant du Standard de Liège. Le défenseur central belge a bien joué dans son pays d’origine, après y avoir quitté l’Inter en 2018. Pour l’instant, il passe cette saison en prêt à Gênes. C’était une sage décision de l’Inter car ils ont une forte profondeur défensive. Vanheusden gagnera une précieuse expérience en Serie A avant de devenir un membre actif de l’équipe de l’Inter.

Enfin, l’Inter a fait venir gratuitement le gardien Alex Cordaz de Crotone. Il ne commencera probablement jamais un match, sauf blessure, mais acquérir un joueur gratuitement pour des raisons de profondeur est toujours une décision décente.

Note : 6,5/10

Milieu de terrain

L’Inter a fait un mouvement au milieu de terrain – en prenant gratuitement Hakan Calhanoglu à son rival acharné, l’AC Milan. C’est toujours une bonne chose pour une équipe de prendre l’un des meilleurs joueurs de ses rivaux, mais Calhanoglu est également un starter instantané sur l’Inter. L’international turc est aussi créatif que possible avec des passes opportunes et un tir lointain fulgurant.

La seule critique principale de Calhanoglu est sa cohérence. Alors qu’il jouait pour Milan, il aurait eu des périodes de jeu de classe mondiale et d’autres périodes de jeu très médiocre. Un bon signe pour l’Inter, cependant, est que Calhanoglu a enregistré un but et une passe décisive lors de son premier match officiel. Il allège le fardeau de la disparition de Christian Eriksen.

Note : 8/10

Attaque – L’objectif principal de l’Inter Milan

Perdre Lukaku était dévastateur. Cela ressemblait à une catastrophe pour le club. De plus, d’autres équipes cherchaient à acquérir la star Lautaro Martinez tout en profitant des problèmes financiers de l’Inter. Le club a conservé Martinez, qui est une victoire majeure en soi.

Le premier mouvement de l’attaque a été l’achat d’Edin Dzeko à Rome. C’était un autre mouvement fait gratuitement. Dzeko a 35 ans, ce qui en fait un pis-aller, mais il est très expérimenté en Serie A et en Ligue des champions. Il a une qualité de départ, mais c’est aussi un grand nom à avoir le premier sur le banc.

Le deuxième mouvement effectué pour remplacer Lukaku a été l’acquisition de Joaquin Correa de la Lazio. Correa est un attaquant extrêmement polyvalent et excelle à la fois à marquer des buts et à mettre en place des coéquipiers. C’est un grand joueur à avoir aux côtés de son compatriote argentin Martinez. Lors de son premier match pour l’Inter, Correa a marqué deux buts et a remporté la victoire contre Hellas Verona dans un match de retour. Il brillera avec les Nerazzurri.

Note : 8/10

