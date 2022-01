Des hôpitaux à travers les États-Unis se tournent vers des infirmières étrangères alors que des travailleurs de la santé sont licenciés pour des mandats de vaccination

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les hôpitaux en pénurie de personnel à travers le pays se tournent vers des infirmières internationales pour combler les pénuries de personnel alors que des milliers de travailleurs de la santé à travers le pays sont lâchés pour ne pas se soumettre à un vaccin contre le coronavirus.

Les administrateurs de la Billings Clinic dans le Montana ont des contrats avec deux douzaines d’infirmières internationales et sont l’un des « dizaines » d’hôpitaux à travers le pays faisant venir des infirmières d’autres pays pour résoudre les problèmes de personnel, y compris les départs à la retraite, selon un rapport du NPR.

Le rapport indique qu’un arriéré de plus de 5 000 infirmières internationales attend de pays comme le Ghana, la Thaïlande et les Philippines pour obtenir l’autorisation d’obtenir un visa pour travailler dans les hôpitaux américains.

« Nous assistons à un boom absolu des demandes d’infirmières internationales », a déclaré Lesley Hamilton-Powers, membre du conseil d’administration de l’AAIHR et vice-président d’Avant Healthcare Professionals en Floride.

La pression pour davantage d’infirmières internationales intervient alors que des milliers d’infirmières et de travailleurs de la santé à travers le pays perdent leur emploi dans les hôpitaux en raison des exigences en matière de vaccin contre les coronavirus.

La Mayo Clinic du Minnesota a récemment licencié 700 employés non vaccinés qui ne se sont pas soumis aux vaccins contre le coronavirus. Plus de 500 travailleurs de la santé ont été licenciés dans le Massachusetts pour avoir désobéi aux mandats de vaccination et plus de 30 000 travailleurs de la santé à New York ont ​​été licenciés.

« Nous avons travaillé si dur l’année dernière », a déclaré à Sean Hannity de Fox News, Jennifer Bridges, une infirmière du Texas licenciée en novembre à cause des exigences en matière de vaccins. « Je veux dire, nous étions là contre vents et marées quand nous n’avions aucune aide … c’était horrible. Et ces gens qui imposent ces règles en ce moment pour nous et nous mettent au bord du trottoir, ils n’étaient pas là. Ils étaient ‘ t même dans le bâtiment pour être vu pendant des mois. Ils restaient à la maison pendant que nous faisions tout le travail. «