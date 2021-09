Des horribles sous-vêtements d’Andy Robertson à la popularité croissante de Mo Salah… et les éloges d’Ivan Toney

Il était difficile de savoir où chercher ce week-end, de la finale palpitante entre West Ham et Manchester United à la démolition de Tottenham par Chelsea en seconde période. Tout se passait.

Et il y avait la nouvelle incroyablement triste que le monde du football avait perdu l’un de ses vrais grands, alors que Jimmy Greaves est malheureusement décédé à l’âge de 81 ans.

Liverpool a continué sur sa lancée ce week-end

Ici, nous jetons un coup d’œil aux meilleures histoires sur le terrain, à certaines des choses amusantes sur les réseaux sociaux.

POGBA MONTRE GRATITUDE

Deux héros de Manchester United ont fait la différence dans la victoire palpitante contre West Ham.

La frappe étonnante de Jesse Lingard à la 89e minute semblait avoir donné à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer les trois points dans l’est de Londres.

Mais les Hammers ont reçu un penalty et le patron David Moyes a fait appel à leur joueur le plus ancien, Mark Noble, pour tirer le coup de pied, profondément dans le temps ajouté.

David De Gea n’allait pas laisser se dérouler un conte de fées sur sa montre, il a sauvé la frappe de Noble, son premier arrêt sur penalty depuis octobre 2014. Scènes à l’extérieur.

Après le match, Paul Pogba, excité et reconnaissant, s’est rendu sur Instagram pour montrer son respect et sa gratitude à ses coéquipiers, De Gea et Lingard, pour le spectaculaire avec les légendes “Mon homme” et “Mon autre homme”. On adore le voir !

Pogba répandait l’amour sur Insta après avoir battu West Ham 2-1

ROBERTSON EST PANTALON

Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, non ? Pas si vous êtes le capitaine de Liverpool Jordan Henderson.

D’accord, ces photos proviennent de la piscine des Reds, mais Henderson a pris un grand plaisir, après la victoire 3-0 contre Crystal Palace, à publier une série d’histoires sur son Instagram se moquant de Robertson pour son choix de sous-vêtements moins que glamour.

Henderson a été entendu en train de dire: “On dirait que tu n’as rien là-bas, mon garçon”, alors que Robertson sortait de l’eau avec des sous-vêtements couleur peau. C’est vrai, des sous-vêtements couleur peau.

Henderson a été indigné par la tenue de Robertson après que Liverpool ait battu Palace

IVAN LE TERRIBLEMENT BON

Ivan Toney a marqué 33 buts lors de sa première saison, renvoyant les Bees en Premier League et ne montre aucun signe de ralentissement.

Il a marqué un but lors de la victoire contre les Wolves et le patron de Brentford, Thomas Frank, a partagé ses réflexions sur son joueur essentiel : « Quel joueur. Quelle mentalité. Quelle présence ».

La seule question est de savoir jusqu’où Toney peut-il mener sa carrière de haut vol ? Tout en haut.

Toney a fait un bon début de vie en Premier League

SUIVRE LES JONESES

Steve Bruce a pris beaucoup de bâton dans les tribunes de Newcastle, à tel point qu’un de ses assistants a dû intervenir.

Frustré par la performance de Newcastle, l’assistant concerné, Graeme Jones, s’est frayé un chemin jusqu’au banc et sur la ligne de touche alors que Leeds dominait la possession et le territoire.

Il y avait des moments où Jones avait commencé à donner des ordres aux joueurs de Newcastle, minant Bruce, mais avec toute la frustration et beaucoup d’enjeux, quelqu’un a dû prendre les choses en main !

Les fans ont rapidement remarqué que les tensions montaient entre Bruce et Jones. Un observateur a demandé : « Combien de managers avons-nous ? »

Très différent de Graeme Jones pour se traiter comme le premier manager plutôt que comme un entraîneur🤥 https://t.co/csOTioxwFX – george (@george_downes17) 17 septembre 2021

LES JOUEURS ADORENT SALAH

Mohammed Salah est populaire. Comme vraiment populaire. Le maître égyptien est sur une incroyable série de buts pour Liverpool et il est très demandé par les joueurs de Fantasy Football.

Mo a maintenant marqué cinq fois en six matchs dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison et en ce qui concerne FPL, ses chiffres continueront d’augmenter !

Sur les huit millions d’abonnés, il a été sélectionné 2 673 490 fois comme capitaine par les joueurs du jeu.