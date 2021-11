Des Hortes à Montilivi

17/11/2021

Gérone travaille depuis longtemps pour être bien plus qu’une équipe de football professionnelle. Prenez soin de sa structure. Que tous les chemins mènent à des performances maximales pour finir par triompher dans l’élite. Et cela se produit en ayant une base puissante. Cette saison, il y a quatre ans, le club a franchi une nouvelle étape en ouvrant Académie des sports des Hortes, la résidence située dans l’école Maristes Girona pour les jeunes joueurs qui a commencé à fonctionner en octobre 2018, et, depuis, sept garçons ont déjà fait leurs débuts en équipe première. Les cas d’Arnau Martínez et Ibrahima Kébé Ils sont les plus performants, étant des membres à part entière de l’équipe que Míchel Sánchez entraîne.

Les rojiblancos parient fort pour attirer de jeunes talents du monde entier, à l’exception de ceux de la province. Il les accueille aux Hortes, où vivent une quarantaine de garçons entre 15 et 19 ans qui, en plus d’avoir grandi comme joueurs pour tenter de faire fortune dans le football, sont inscrits dans les Maristes et ont un cursus adapté. Outre Arnau et Kébé, à ce jour, ils ont également eu l’occasion de faire leurs débuts à Gérone : Álex Pachón, Adrian Turmo, Pau Víctor, Eric Monjonell et Gabri Martínez. L’ailier barcelonais de 18 ans a été le dernier résident des Hortes à faire ses débuts avec l’équipe première. Gabri est apparu pour la première fois en août contre Las Palmas et à ce jour, il a toujours la confiance de Míchel après avoir dépassé les 100 minutes. Ils ont tous ou ont eu un point commun : ils ont dormi aux Hortes et rêvent de jouer à Montilivi.

Date pour Ibiza – Gérone

Gérone sait déjà quand ils joueront contre Ibiza, dans le match correspondant à la 20e journée de la deuxième division. Il se jouera au stade Can Misses contre l’un des nouveaux venus dans la catégorie le samedi 11 décembre prochain et Il commencera à 4 heures de l’après-midi. De cette façon, les Gironais brisent une séquence de trois lundis consécutifs de jeu, une dynamique qui débutera la semaine prochaine en visitant la Real Sociedad B, avant d’affronter également Eibar et Leganés en début de chaque semaine.