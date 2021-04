Des humains bruyants empêchent les forêts de repousser – .

Les humains sont géniaux (enfin, c’est discutable) mais nous sommes aussi très bruyants. Pensez à tout le bruit que nous faisons avec nos véhicules, nos machines, divers types d’appareils de divertissement et même nos voix et vous arriverez rapidement à la conclusion que les humains en tant qu’espèce sont parmi les plus bruyants. Nous sommes tellement bruyants, en fait, que les autres animaux ont tendance à nous éviter. Les villes repoussent souvent de nombreuses espèces simplement en engloutissant leur habitat, mais au-delà de cela, notre bruit incroyable peut amener d’autres types d’animaux comme les oiseaux à chercher des maisons ailleurs.

Les scientifiques nous parlent des effets de notre bruit sur la vie animale depuis un certain temps, mais de nouvelles recherches commencent à pointer vers un autre effet secondaire que beaucoup de gens pourraient même ne pas considérer. Étant donné que les groupes d’animaux comme les oiseaux font partie des épandeurs de graines les plus prolifiques de la nature, il semble de plus en plus probable que les humains empêchent réellement la repousse et la propagation de diverses espèces végétales simplement parce que nous faisons en sorte que les animaux qui plantent ces graines se dirigent vers les collines.

Dans l’étude, qui a été publiée dans Proceedings of the Royal Society B, les chercheurs ont observé une grande zone du Nouveau-Mexique connue sous le nom de Rattlesnake Canyon, qui est actuellement sous gestion des ressources naturelles. La région possède de nombreux puits de gaz naturel et, comme le rapporte Guardian, ces installations sont extrêmement bruyantes. Le chahut 24 heures sur 24 est jusqu’à 100 décibels, ce qui serait suffisant pour causer des dommages auditifs chez les humains avec une exposition prolongée. Mais si le bruit est douloureux pour nous, c’est peut-être encore pire pour la faune qui voit souvent les sons forts comme une menace.

L’étude a couvert un énorme 115 acres et plusieurs puits avec des compresseurs bruyants. Les observations du nombre d’arbres d’âges divers ainsi que de l’activité animale, en particulier les oiseaux, ont commencé en 2007. À l’époque, on pensait que le bruit autour des puits avec des compresseurs éloignait une partie de la vie animale, y compris les oiseaux qui répandent les graines, tandis que d’autres espèces se portaient très bien. Les colibris, par exemple, n’ont pas fait attention au bruit, ce qui a conduit à une augmentation des plantes à fleurs en raison de leurs efforts de pollinisation.

Plus d’une décennie plus tard, les scientifiques ont revisité ces domaines pour comparer comment les choses ont changé au fil du temps. Ce qu’ils ont découvert, c’est que certains puits avaient retiré leurs compresseurs tandis que d’autres qui étaient auparavant silencieux les avaient installés, faisant tourner chaque zone individuelle sur sa tête. Dans les régions qui avaient été bruyantes mais qui s’étaient calmées depuis, certains arbres avaient fait un retour avec des semis frais, mais certaines espèces de plantes spécifiques ne rebondissaient pas aussi bien que d’autres.

On pense que les espèces d’oiseaux qui se nourrissent des différentes graines – dans le cas du pin pinyon, le geai des broussailles de Californie est un gros épandeur de graines – ne sont pas revenues dans les régions pour une raison ou une autre. Il est probable, selon les chercheurs, que les geais aient associé ces zones à un bruit fort voire douloureux et même si les zones étaient maintenant calmes, les oiseaux ont refusé de revenir.

Il est décourageant d’imaginer que, parce que les humains sont si bruyants, nous pourrions changer des écosystèmes entiers sans même nous en rendre compte, mais cela semble non seulement plausible, mais probable.

