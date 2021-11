Des huttes de restauration abandonnées se trouvent toujours dans les rues de New York

Près de cinq semaines après que le maire Bill de Blasio a déclaré qu’il souhaitait une répression contre les hangars à manger extérieurs inutilisés, seul un petit échantillon a été prélevé dans la rue.

Le ministère des Transports a déclaré que 30 huttes abandonnées ou sans plainte avaient été retirées vendredi, soit six de plus que lorsque le maire a fait son annonce.

De Blasio, le 18 octobre, a qualifié « d’inacceptable » que les propriétaires de restaurants conservent les sites extérieurs sans les utiliser et a déclaré qu’il demanderait au DOT d’examiner chacune des configurations et de dire aux propriétaires qu’ils avaient « quelques jours pour l’obtenir à droite ou le site devrait être retiré et rouvert pour le stationnement.

« Donc, c’est le genre de chose que j’ai instruit. Je vais suivre et m’assurer que cela se passe rapidement. Parce que ce n’est que justice », a déclaré Hizzoner.

Le DOT a refusé les demandes répétées d’une liste d’emplacements où les structures ont été supprimées. Dans le cas d’une structure abandonnée, le DOT a déclaré qu’il n’autorisait le retrait qu’après avoir confirmé la fermeture d’un restaurant.

Mais il n’a pas encore pris de mesures concernant au moins une hutte abandonnée à l’extérieur de l’ancien restaurant Village Den dans le West Village, qui est toujours debout jeudi malgré le fait que le Post a rapporté en octobre qu’il avait été abandonné. Une pancarte à louer a été collée à l’intérieur de la porte du restaurant vide.

Le maire Bill de Blasio a qualifié d’inacceptable que les restaurants conservent des hangars à manger inutilisés.L. Zecchino

Le DOT a déclaré que le manque de déménagements ne signifie pas qu’il n’inspectait pas les hangars extérieurs, et qu’il essaie d’abord de faire en sorte que les restaurants se conforment aux règles.

« Les abris de salle à manger en plein air abandonnés ne sont bons pour personne. Nous sommes reconnaissants pour le travail acharné du DOT, et nous continuerons à prendre des mesures lorsque nous trouverons des configurations qui ont dépassé leur objectif », a déclaré un porte-parole de la mairie.