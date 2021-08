Des icebergs striés apparaissent dans l’Arctique, voilà l’explication | La vie

Malheureusement, il y a de plus en plus d’icebergs dans la mer. Certains d’entre eux ont des formes étrangement belles. Ce sont des glaciers striés.

UNE iceberg flottant dans la mer, généralement pas bon signe. Non seulement à cause de sa dangerosité pour les bateaux, mais parce que cela signifie presque toujours que un glacier fond.

Malheureusement, le changement climatique multiplie le nombre d’icebergs qui flottent dans la mer. Dans la plupart des cas, ils sont complètement blancs, car ils sont eau douce congelée.

Mais à l’occasion, il est possible d’observer icebergs striés. Bien que cela puisse paraître, il ne s’agit pas de couches de terre entre la glace. Expliquons-le.

Beaucoup de gens pensent que les icebergs sont de l’eau de mer gelée, mais ce n’est pas le cas.

Iceberg est un mot d’origine néerlandaise qui signifie littéralement montagne de glace. En effet, il s’agit de des morceaux de glace se détachent des glaciers, et qui peut atteindre des dizaines, des centaines de kilomètres de long.

Un glacier se forme lorsque l’eau de pluie ou de neige gèle. De nombreux glaciers sont gelés depuis des milliers d’années.

Il est donc composé d’eau douce pure gelée, il n’a pas de couches de terre car il est formé avec le liquide qui tombe du ciel.

Ensuite, D’où viennent les glaciers striés ?

Les icebergs striés se forment lorsque l’eau de mer est lavée dans les profondeurs des banquises par de forts courants océaniques. L’eau se refroidit et gèle à la base de l’étagère gelée.

Cette eau de mer contient matière organique et minéraux, ce qui donne aux vergetures une couleur différente, selon le type de matière organique et de minéraux que la mer transporte à tout moment. Ensuite, une couche d’eau gèle dessus, se retrouvant piégée dans le glacier.

Comme on le voit sur la photo d’ouverture, le même iceberg peut avoir des stries de couleurs et de tons différents, car beaucoup d’entre eux se sont formés avec une différence de dizaines, voire de centaines d’années, et la mer a transporté à chaque fois différents types de matière organique et de minéraux.

Bien qu’ils ne soient pas faciles à voir, c’est un phénomène relativement courant et ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel pour les scientifiques. Mais c’est très intéressant car ces couches peuvent fournir beaucoup d’informations sur notre propre passé, comme on le découvre dans les glaciers du Tibet.