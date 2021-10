Des idées à l’état sauvage : Karrie Brady aide les femmes entrepreneures à faire leur propre chemin en affaires

En tant que femmes, nous sommes la moitié de la population. Pourtant, dans le monde d’aujourd’hui, nous prenons la plupart des décisions d’achat. Nous savons ce que nous voulons, comment nous le voulons et quand nous sommes prêts à acheter.

Mais le monde des affaires, en particulier tout ce qui concerne les ventes, n’a pas été conçu en pensant à nos forces. Pour ceux qui ne sont pas le concessionnaire automobile stéréotypé ou le loup de Wall Street, il est facile de se sentir mal adapté à l’entrepreneuriat. On nous a dit d’être tape-à-l’œil, complices, convaincants. Nous devrions être des rebelles et des preneurs de risques qui obtiennent toujours la « victoire », quoi qu’il arrive.

Mais et si c’était faux ?

Il y a un groupe démographique avec un avantage commercial négligé : les femmes. Nous avons l’intelligence émotionnelle, l’expérience du consommateur et la sensibilisation au marketing pour construire l’entreprise de nos rêves. Dans Don’t Settle for a Seat, la coach d’affaires et experte en entrepreneuriat Karrie Brady aide les lecteurs à briser les barrières auto-imposées, à surmonter la peur et à créer leur propre chemin dans l’entrepreneuriat. J’ai récemment rencontré Karrie pour en savoir plus sur son nouveau livre.

Qu’est-ce qui s’est passé qui vous a décidé à écrire le livre ? À quel moment précis avez-vous réalisé que ces idées devaient être diffusées ?

Il est difficile de dire qu’il y a eu un moment précis où j’ai réalisé que ces idées devaient être diffusées. Parce que c’est presque comme si je les avais diffusés au fil du temps via ma plate-forme Instagram, simplement en éduquant constamment les clients. Avec le livre, j’ai réalisé que j’avais besoin d’un certain endroit pour mettre ces idées qui était super accessible aux masses.

On me posait sans cesse les mêmes questions. Je ne pouvais qu’être si détaillé et en parler tant de fois. J’avais juste besoin d’un endroit où mettre tout cela comme une référence facile vers laquelle envoyer les gens, où je pourrais simplement lancer toutes ces très grandes idées et choses qui, je le sais, avaient un impact sur des centaines de milliers de femmes. Donc, c’est plus ce que c’était : une prise de conscience naissante que j’avais besoin de quelque chose comme un livre pour contenir toutes mes idées et vers lequel je pourrais canaliser les gens.

Quelle est votre idée spécifique et exploitable préférée dans le livre ?

J’aime l’idée de posséder votre autorité. Tant de femmes minimisent leurs réalisations et leurs compétences. Ils ne se sentent pas suffisants à cause de cette pression et de ce besoin constant d’être parfait. C’est juste un jugement interne et une critique intérieure qui pense à cause de toutes ces années de femmes minimisées, de l’idée que la société se fait des femmes et de leur appartenance, et de toutes ces choses différentes, cela met vraiment un frein à leur confiance et à leur croyance en elles-mêmes.

Je crois vraiment que le monde sera meilleur lorsque plus de femmes se sentiront confiantes de posséder leur pouvoir et d’entrer dans cette version vraie, authentique et confiante d’elles-mêmes.

Quelle est l’histoire de la façon dont vous avez appliqué cette idée dans votre propre vie ? Qu’est-ce qu’il a fait pour vous ?

Je suis une application ambulante de ce livre et ce que les idées qu’il contient ont pu faire pour moi est stupéfiant. Cela a permis à mon mari de quitter un emploi qu’il n’aime pas afin qu’il puisse être un père au foyer pour nos enfants tout en poursuivant ses passions.

Cela m’a permis de racheter ma mère de son travail à temps plein et de lui permettre de venir travailler avec moi. Cela m’a permis de créer une entreprise à sept chiffres, d’acheter une maison et de prendre soin de ma famille. Cela a complètement transformé ma vie à 25 ans. Je n’ai jamais pensé une seule fois que je serais capable de faire les choses que je fais aujourd’hui, et pourtant, me voici, tout cela grâce à ces idées que je partage.