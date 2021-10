Des idées dans la nature : Chris Ronzio aide les dirigeants à créer des entreprises qui ne les laissent pas épuisés

Entrepreneur, PDG ou chef d’entreprise : quel que soit le titre, le succès de l’entreprise d’un dirigeant est une responsabilité – et un poids – qui repose entièrement sur ses épaules. Au début, un contrôle accru était un atout qui leur procurait une tranquillité d’esprit. Mais maintenant, sans la structure dont leur entreprise a besoin pour prospérer, ils sont surchargés de travail, débordés et incertains de la voie à suivre.

Heureusement, tout ce qui fait fonctionner une entreprise peut être capturé et mis en œuvre pour les dirigeants qui se sentent ainsi. Dans The Business Playbook, l’entrepreneur en série Chris Ronzio présente aux lecteurs son cadre éprouvé pour créer un playbook : le profil de leur entreprise, les personnes qui y travaillent, les politiques qui la guident et les processus qui la font fonctionner. J’ai récemment rencontré Chris pour savoir ce qui l’avait inspiré à écrire le livre et son idée préférée.

Qu’est-ce qui s’est passé qui vous a décidé à écrire le livre ? À quel moment précis avez-vous réalisé que ces idées devaient être diffusées ?

Nous avons lancé Trainual en 2018 et des centaines d’entreprises utilisaient le logiciel pour documenter leur activité. Nous avons commencé à susciter l’intérêt des consultants, des personnes qui étaient des prestataires de services qui faisaient réellement le travail, aidant les autres à documenter leur entreprise. Et ils ont commencé à se tourner vers nous en nous disant : existe-t-il une formation formelle sur la façon de procéder ?

Ainsi, après quelques mois à recevoir ces demandes, nous avons organisé un atelier en personne en 2018 et avons invité ces personnes à Scottsdale, en Arizona. Je me suis tenu devant eux et je les ai coachés sur la façon de décomposer cela. Nous avons maintenant 65 consultants aux États-Unis et dans le monde qui fournissent des services. Alors que Trainual s’agrandissait pour que des milliers d’entreprises dans le monde utilisent le produit et se rapproche d’une centaine de consultants aidant les gens à utiliser le produit, nous avons pensé : il est temps de normaliser cela. Il est temps d’écrire ce que nous avons appris et de créer un guide pratique pour votre entreprise. C’est ce que le livre est devenu.

Quelle est votre idée spécifique et exploitable préférée dans le livre ?

Ce serait cet exercice pour réfléchir à toutes vos responsabilités. C’est donc quelque chose que vous pouvez faire individuellement, et c’est aussi quelque chose que chaque personne dans une organisation peut faire. Cela commence assez simplement : vous faites un brainstorming par période. Tu penses:

Que dois-je faire chaque jour ? Que dois-je faire chaque semaine ? Que dois-je faire toutes les deux semaines ? Que dois-je faire mensuellement ? Que dois-je faire chaque trimestre et chaque année ?

Juste avec le simple brainstorming basé sur le temps, vous arriverez aux responsabilités récurrentes régulières, telles que la gestion de la paie, le classement de certains rapports, la vérification du courrier ou l’ouverture de l’entrepôt. Ensuite, le prochain filtre que vous passez consiste à parcourir vos e-mails envoyés au cours des deux dernières semaines et à voir avec qui vous vous engagez réellement. Quels e-mails envoyez-vous pour demander quelque chose ? À quels e-mails répondez-vous lorsque quelqu’un vous demande quelque chose ? Quelles sont les conversations avec les fournisseurs ou les choses dont vous êtes responsable dans l’entreprise ?

Vous pouvez en retirer des responsabilités. Ensuite, vous parcourez votre calendrier et c’est la même chose : regardez les deux dernières semaines ou peut-être un mois et voyez tous ces nouveaux rendez-vous professionnels, réunions de fournisseurs, présentations, voyages, tout ce que vous faites dans l’entreprise. Ensuite, la dernière chose à faire est de parcourir votre application de gestion des tâches, votre gestion de projet, peut-être un système de discussion comme Slack ou l’une des applications que vous utilisez pour votre entreprise. À la fin de ce processus, à la fin des 20 ou 30 minutes nécessaires, vous aurez découvert des dizaines, voire des centaines, de responsabilités rien que pour vous dans l’entreprise.

Si vous demandez à tous vos employés de le faire, vous vous retrouverez avec des milliers ou des dizaines de milliers de responsabilités. C’est le cadre de tout ce qui se fait dans une entreprise. Si vous n’avez pas un aperçu de tout ce qui se fait dans l’entreprise, vous ne pouvez pas commencer à choisir ce que vous voulez réellement documenter et ce que vous voulez déléguer ou faire passer pour quelqu’un d’autre à faire, ou quelles choses les gens partagent ce qui est fait de manière incohérente, ce que vous pouvez corriger avec de la documentation. C’est un exercice si simple, mais je pense que c’est une pépite d’or qui est cachée là dans le livre.

Quelle est l’histoire de la façon dont vous avez appliqué cette idée dans votre propre vie ? Qu’est-ce qu’il a fait pour vous ?

Donc, avec le démarrage de Trainual, au tout début, je concevais les maquettes et les wireframes à l’aide d’un outil de maquette. Et maintenant, nous avons cinq designers ici.

Donc, à un moment donné, j’ai dû abandonner cette responsabilité, l’enlever de mon assiette. Je gérais le produit. J’étais en train de clôturer nos états financiers et de gérer les comptes de résultat dans QuickBooks. J’étais en train de gérer la paie. Je gérais notre processus de recrutement. Et maintenant, nous avons tous les différents dirigeants et contributeurs individuels dans l’entreprise qui font ces choses. Donc, à chaque étape de notre croissance, la délégation, ces responsabilités ont été ce qui m’a ouvert de la bande passante pour me concentrer sur la nouvelle chose sur laquelle je dois me concentrer. Ce livre n’aurait jamais été écrit.

Si je n’étais pas en mesure de déléguer une partie du travail quotidien que Trainual doit effectuer pour fonctionner. Et donc le simple fait que ce livre existe est la preuve que le modèle fonctionne.