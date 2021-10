Des idées dans la nature : comment John Reid nous aide à découvrir les superpouvoirs perdus de notre jeunesse

Tout le monde a des super-pouvoirs quand il est enfant. Nous avons tendance à les perdre en grandissant, mais ils sont toujours là, juste sous la surface, prêts à être réactivés et à manifester pleinement notre potentiel humain. C’est un puits de potentiel inexploité à l’intérieur de nous, qui n’attend que d’être libéré.

John Reid, avec Andrew Reid, Corena Chase et Lynae Steinhagen, a écrit The Five Lost Superpowers pour nous aider à récupérer notre propre droit d’aînesse de super-héros.

En grandissant, on nous a appris à atténuer la force naturelle de notre curiosité, de notre résilience, de notre authenticité, de notre compassion et de notre enjouement. Avec ce livre, les lecteurs comprendront pourquoi ils en sont venus à croire que les pouvoirs ne s’intègrent pas dans un monde « adulte » et découvriront comment les raviver pour qu’ils libèrent le meilleur d’eux-mêmes. J’ai récemment rencontré John pour savoir ce qui l’a inspiré à écrire le livre, son idée préférée qu’il partage avec les lecteurs et comment il a appliqué cette idée.

Qu’est-ce qui s’est passé qui vous a décidé à écrire le livre ? À quel moment précis avez-vous réalisé que ces idées devaient être diffusées ?

En écrivant mon dernier livre, Moving from Models to Mindsets (qui se concentre sur les vendeurs), j’ai passé du temps sur une véritable curiosité. Pendant longtemps, ce que j’ai cru et vécu dans les ventes et la gestion des ventes, c’est que la plupart des vendeurs étaient quasi-curieux, ce qui signifie que leurs questions révélaient qu’ils ne s’intéressaient qu’aux informations qui pourraient être décrites comme des transactions ou des qualifications.

En écrivant le premier livre, j’ai pensé que la curiosité était un super pouvoir perdu – car c’est si évidemment (et heureusement) objectivement une compétence que les enfants possèdent. Nous avons ajouté cette idée et ce contenu dans nos programmes – que la curiosité était un super pouvoir perdu – et les participants ont bien réagi puisque l’histoire que nous avons racontée sur la curiosité était quelque chose à laquelle tout le monde pouvait s’identifier.

Une chose que je trouve malheureuse dans l’industrie de la formation et du développement, c’est qu’il y a cette recherche constante d’une seule réponse. D’abord son cran, puis son empathie, puis sa vulnérabilité. Je ne voulais pas suivre le « voici la voie de la réponse » car il y a presque toujours plus à tout problème auquel vous êtes confronté.

Cela a créé un effet boule de neige dans mon esprit – puisque vous commencez à penser : « Quels sont les autres super pouvoirs que les enfants affichent – ​​que les adultes ont en quelque sorte perdu ? »

Alors, je me suis dit : « Il y a cinq super-pouvoirs perdus. » Cela sonnait bien, et j’étais assez confiant que nous pourrions trouver les quatre autres si nous les cherchions – après tout, ils étaient perdus.

La résilience était la prochaine sur la liste, étant donné la quantité de recherches sur la résilience et son importance pour aider les gens à réussir en période de changement constant. L’authenticité était également évidente.

Il y a eu beaucoup de débats sur les deux dernières superpuissances. Ils devaient être autonomes et validés dans la recherche. Nous avons finalement atterri sur la compassion et, enfin, sur l’espièglerie.

Quelle est votre idée spécifique et exploitable préférée dans le livre ?

Il y a de bons éléments exploitables dans chacun des chapitres. Mon préféré vient de Curiosity et de l’idée d’un CAP Curiosity (Cast a Wide Net, Ask Better Questions, Perspective Seek, Explore then Exploit). Si je pouvais agiter une baguette sur chaque lecteur, ce serait cette idée de recherche de perspective, en raison de la valeur qu’elle libérerait.

La citation réelle du livre capture le défi :

« D’abord, vous acquérez une perspective qui vous est propre. Toutes nos félicitations. Regardez-vous avec votre point de vue flashy et intéressant. Calmer. Ce qui devrait vous exciter et vous intriguer, c’est la façon dont les autres voient les choses différemment de vous. Intéressez-vous. Continuez à vous rappeler que vous n’êtes qu’une personne vivant dans un monde rempli de divers points de vue.

C’est tellement libérateur de ne pas avoir à avoir « juste » sur tout, et au lieu de cela, de réaliser que vous n’avez qu’un point de vue. Maintenant, pour beaucoup de gens, cela ne semble pas libérateur – et de nombreux besoins psychologiques sont satisfaits lorsque nous pensons avoir raison. Cependant, je crois que lorsque vous prenez du recul, ce besoin d’avoir « droit » est une prison de notre propre fabrication.

Quelle est l’histoire de la façon dont vous avez appliqué cette idée dans votre propre vie ? Qu’est-ce qu’il a fait pour vous ?

Cette leçon date bien avant que le livre ne soit même une idée. Je suis diplômé de l’Université du Maryland avec un diplôme en commerce. Mon premier emploi était dans la vente chez Dow Chemical. La plupart de mes pairs dans l’organisation des ventes étaient des diplômés en génie chimique ou chimiste. Je n’avais jamais pris de cours de chimie de ma vie. Dow avait, à l’époque, un système de classement des forces dans lequel il y avait un nombre limité de 1, ce qui était la note la plus élevée. J’ai obtenu cette note assez rapidement.

La principale raison était ma curiosité. Je poserais simplement des questions que d’autres ne poseraient pas :

« Que fait ce char ? » « Pourquoi le temps de réaction est-il important ? »

Des choses comme ça. Mes pairs ne demandaient pas parce qu’ils connaissaient la réponse ou pensaient qu’ils devraient connaître la réponse. Donc, là, j’étais authentique et curieux et gagnant. J’ai trouvé que c’était la combinaison gagnante de toute ma carrière. Ces deux-là sont gagnants pour deux raisons :

Premièrement, lorsque vous êtes authentique, vous offrez à l’autre personne le cadeau d’être autorisé à être authentique. Ces masques que nous portons deviennent lourds. Deuxièmement, les gens aiment parler de ce qu’ils font, pourquoi ils le font, ce qu’ils aiment à ce sujet. Cette approche renforce la confiance, approfondit les relations et, en fin de compte, est au cœur de mon succès.