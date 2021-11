Des idées dans la nature : Darshan Mehta aide les entreprises à obtenir un avantage concurrentiel grâce à de meilleures informations

La quantité d’informations et d’analyses fournies par les médias numériques et sociaux d’aujourd’hui est écrasante. Pour donner un sens à tout cela, les entreprises doivent acquérir des connaissances : savoir ce que les consommateurs pensent et ressentent et ce qui les motive.

Dans Getting to Aha!, Darshan Mehta explore la nature des insights : ce qu’ils sont, comment les découvrir et comment les utiliser pour stimuler l’innovation et l’engagement du public. Il étudie les tendances qui déterminent les comportements des consommateurs modernes et explique comment la technologie façonne la façon dont les acheteurs interagissent avec les marques et impacte directement leurs performances. Il partage également les étapes que les marques peuvent suivre pour accéder et tirer parti des connaissances acquises auprès des publics externes et internes. J’ai récemment rencontré Darshan pour en savoir plus sur son livre.

Que s’est-il passé qui vous a décidé à écrire le livre ? À quel moment précis avez-vous réalisé que ces idées devaient être diffusées ?

Je travaille dans le domaine de l’image de marque, de la publicité et des études de marché depuis de nombreuses années. En conséquence, j’ai commencé à voir des modèles. En d’autres termes, j’ai eu un « aha ! moment. »

J’ai vu que nous recueillerions des informations plus approfondies et plus significatives avec des groupes de discussion qui ont ensuite été validés et extrapolés avec des recherches par sondage. J’ai également vu que si vous recueillez des informations avant vos concurrents, vous obtenez un avantage concurrentiel distinct. J’ai également remarqué que le changement et l’accent mis sur les mégadonnées entraînaient moins de conversations et moins d’informations. Les mégadonnées révèlent des modèles de comportement, mais elles ne vous disent pas « pourquoi » les gens font ce qu’ils font.

Ayant la chance d’être dans une position unique en tant que pionnier des groupes de discussion et des sondages en ligne, j’ai décidé de donner aux autres les moyens de recueillir des informations pour leur entreprise. J’étais motivé par l’adage :

« Donnez un poisson à un homme et vous le nourrissez pour un jour. Apprenez à un homme à pêcher, et vous le nourrirez toute sa vie. J’ai décidé d’écrire un livre et de lancer une plate-forme SaaS pour apprendre aux gens à recueillir des informations afin qu’ils puissent continuer à le faire toute leur vie.

Je crois vraiment que plus d’idées aideront à créer un monde meilleur.

Quelle est votre idée spécifique et exploitable préférée dans le livre ?

L’idée la plus concrète du livre est de sortir et d’engager des conversations. Parlez, écoutez et engagez des conversations plus approfondies. Vous obtiendrez non seulement des informations, mais vous le trouverez enrichissant et épanouissant. Les êtres humains sont des créatures complexes, merveilleuses et émotionnelles.

Apprendre à être humain est le voyage d’une vie. Des conversations engageantes sont essentielles pour rendre le voyage intéressant, amusant et perspicace !

Quelle est l’histoire de la façon dont vous avez appliqué cette idée dans votre propre vie ? Qu’est-ce qu’il a fait pour vous?

J’ai récemment vécu la prémisse du livre selon laquelle « les informations d’aujourd’hui sont les faits de demain ». Étant dans le domaine des insights, je ressens et sens souvent le « jet stream » de la société.

En février et mars 2020, j’avais un très mauvais pressentiment à propos de COVID-19 et de la façon dont les États-Unis géreront l’épidémie. J’ai agi selon mon instinct et réservé un vol aller simple vers la Thaïlande pour surmonter la calamité imminente du COVID-19 aux États-Unis. Ce n’était qu’un aperçu à l’époque qui s’est transformé en un fait en quelques semaines. En conséquence, j’ai pu protéger mes investissements et surmonter la pandémie dans l’un des endroits les plus sûrs en 2020.