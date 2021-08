Des idées pour gagner de l’argent sur le marché boursier américain ! Voici comment diversifier son portefeuille en actions internationales

De nombreuses sociétés de consommation et sociétés technologiques sont disponibles aux États-Unis à des évaluations attrayantes.

Nifty 50 approche des niveaux de 16 000 et vous pourriez être assis sur des gains considérables. Bien que les perspectives à long terme des actions indiennes semblent décentes, il existe une raison suffisante pour diversifier votre portefeuille avec des actions internationales. La meilleure partie d’un investissement à l’étranger est qu’il apporte la diversification requise qui aide votre portefeuille à générer un rendement ajusté du risque élevé à long terme. Et, un marché qui reste le leader incontesté et est le moteur de croissance de l’économie mondiale est les États-Unis. La diversification géographique est utile lorsque les économies présentent des degrés divers de potentiel de croissance.

Le marché boursier américain offre plusieurs opportunités de gagner de l’argent aux investisseurs indiens. Des actions méga-tech cotées sur le Nasdaq 100 aux actions américaines locales de Dow 30 aux actions à petite capitalisation de Russell 2000, les opportunités sont infinies.

Avantage des grandes capitalisations

Pour les investisseurs indiens qui forment leur portefeuille de base avec des actions indiennes à grande capitalisation telles que ICICI Bank, TCS, Reliance, etc., l’ajout d’actions américaines à grande capitalisation pourrait être une option. « La capitalisation boursière moyenne des 100 premières actions cotées sur le NYSE et le Nasdaq est bien supérieure à la capitalisation boursière moyenne des 100 premières sociétés indiennes cotées. Cela est dû à la grande taille de ces entreprises et à l’opportunité de marché adressable qui est mondiale. Lorsqu’un investisseur investit dans une grande capitalisation, le risque et la volatilité sont bien inférieurs à ceux des moyennes ou petites capitalisations », explique Ashish Ranawade, responsable des produits, Emkay Wealth Management.

Dirigeants mondiaux

En ce qui concerne les entreprises indiennes, leur marché est en grande partie limité à l’économie nationale, bien que les exportations constituent une partie importante de leurs revenus. Par rapport à cela, certaines des entreprises américaines détiennent un potentiel plus élevé pour leurs actionnaires. « De nombreuses sociétés cotées aux États-Unis s’adressent à un vaste marché mondial et sont les leaders du marché dans leurs segments. Cela offre d’énormes opportunités de croissance par rapport aux entreprises indiennes et à une échelle significative. Très peu d’entreprises indiennes proposent cela. Exemple, Amazon, Google, Apple, Nike, Mastercard, Louis Vuitton, Lockheed Martin etc.” informe Ranawade.

Avancée technologique

L’avenir appartiendra aux entreprises les plus innovantes et à la pointe de la technologie. Les opportunités uniques que certaines actions américaines ont à offrir aux investisseurs devraient être saisies par les investisseurs indiens au fur et à mesure qu’elles se présentent. « Les entreprises indiennes sont à la traîne en matière de technologie alors que les sociétés cotées américaines sont très en avance en termes de technologie et de modèles économiques. Beaucoup d’entre eux sont à l’avant-garde en matière de technologies spatiales, de défense, de science des données, d’apprentissage automatique, d’intelligence artificielle, de biotechnologie et de pharmacie, de véhicules électriques, d’environnement, de matériaux, etc. L’économie américaine dispose d’un capital-investissement et d’une entreprise très dynamiques. Capital Space qui permet à ces entreprises de trouver des capitaux et de s’inscrire sur les bourses bien à l’avance », explique Ranawade.

Écarts d’évaluation

Quoi de mieux que d’acheter des actions à une évaluation moins chère et de les vendre à un niveau plus élevé. Ce type de différentiel est disponible pour certaines des sociétés mères dont les filiales indiennes sont cotées en Inde. « De nombreuses sociétés de consommation et sociétés technologiques sont disponibles aux États-Unis à des valorisations attrayantes. Par exemple, la société mère de Nestlé, Unilever, 3M, etc. est disponible à des valorisations bien inférieures à celles de leurs filiales indiennes », informe Ranawade.

En ouvrant un compte de trading américain ici en Inde, les actions américaines ne sont plus hors de portée. Bien que le processus d’ouverture de compte soit rapide, vous pouvez commencer à acheter des actions Facebook, Tesla ou Google en quelques clics. Tradez ou investissez, le marché boursier américain offre de nombreuses opportunités de faire fructifier votre argent sur le long terme.

