Le député d’Ashford Lee Anderson, un ancien militant travailliste et syndical qui a remporté son siège de son ancien parti pour les conservateurs lors des élections de 2019, a déclaré que les problèmes causés par un comportement antisocial remplissaient sa boîte de réception de plaintes chaque semaine. Écrivant pour le Sunday Express, M. Anderson a suggéré que les députés ne se concentrent généralement pas sur le problème car la plupart d’entre eux « vivent dans une grande maison dans une belle rue ». Mais il dit qu’il a le soutien du groupe des cols bleus de députés conservateurs qui ont remporté leurs sièges dans les anciens centres du Labour dans le nord de l’Angleterre et les Midlands.

Il s’en est pris à son conseil local d’Ashfield pour « avoir déplacé bêtement des idiots locaux bien connus dans des appartements ou des bungalows à côté de retraités ».

« Imaginez travailler toute votre vie et passer à un appartement ou un bungalow du conseil pour vivre le reste de vos années, puis le conseil décide de mettre les pires locataires possibles à côté. »

Bien qu’il soit possible d’expulser des personnes pour comportement antisocial, un préavis d’au moins quatre mois est nécessaire dans la grande majorité des cas.

M. Anderson a fait valoir que les tribunaux et les conseils “ont besoin de plus de pouvoirs” tandis que les locataires doivent se rendre compte que le logement social n’est “pas un droit automatique”.

M. Anderson a déclaré que les règles introduites par l’ancien Premier ministre travailliste Clement Atlee en 1948, selon lesquelles les familles à problèmes seraient obligées de renoncer aux maisons du conseil, devaient être réintroduites.

Il a déclaré : « Le gouvernement d’Attlee d’après-guerre a fait un excellent travail en construisant plus d’un million de nouvelles maisons, dont 80 % étaient des logements sociaux.

« Certes, nous en avions besoin pour remplacer ceux qu’Hitler avait détruits, mais c’était néanmoins une grande réussite, et notre population d’après-guerre était extrêmement reconnaissante de leur nouveau logement.

« Les maisons du conseil étaient respectées par leurs nouveaux locataires, elles travaillaient dur, payaient leurs loyers, entretenaient leurs propriétés et vivaient en bons voisins et s’ils ne le faisaient pas, ils recevaient rapidement la visite des agents du conseil local qui les régnaient.

« Avance rapide de 70 ans et chaque domaine du conseil au Royaume-Uni souffre de niveaux inacceptables de comportements nuisibles et en raison de la législation sur le logement, les moyens de dissuasion en place ne sont tout simplement pas assez puissants.

«Nous devons devenir beaucoup plus durs, il doit y avoir des conséquences aux actions des gens et si les locataires refusent de vivre de manière raisonnable, leur maison devrait être donnée à quelqu’un qui le mérite plus. Dieu sait qu’il y a suffisamment de personnes sur la liste d’attente.

Il a souligné que la plupart des personnes qui vivent dans des logements sociaux sont « décentes, mènent une vie décente et font de leur mieux pour leur famille ».

Il a ajouté: “Mais comme d’habitude, il y a un petit élément dans la société qui refuse de s’intégrer et de vivre de manière raisonnable aux côtés de ses voisins, et c’est là que les ennuis commencent.”

Il a mis en évidence deux domaines dans sa circonscription de Nottinghamshire – le Carsic et Coxmoor – où les résidents en ont « marre des locataires nuisibles qui rendent leur vie misérable ».

Il a poursuivi: «Les locataires gênants typiques dont je parle sont soit de jeunes locataires adolescents qui semblent passer toute la journée au lit et toute la nuit à faire du bruit, à fumer de l’herbe, à conduire des motos à travers le domaine et à entrer par effraction dans des hangars tout en étant normalement décent. les gens qui travaillent s’endorment après une dure journée de greffe.

« L’autre type de locataires nuisibles sont les familles qui tentent de régner sur leur domaine par l’intimidation, les menaces de violence et un comportement odieux pour la plupart des gens honnêtes. »

Il a déclaré que ses anciens collègues du Parti travailliste l’avaient attaqué lorsqu’il avait avancé des idées comme travailler 40 heures par semaine ou des expulsions forcées pour tenter de mettre fin à la misère des personnes vivant dans des quartiers en difficulté.

Mais il a insisté sur le fait que la plupart des gens qui vivent dans ces régions « sont d’accord avec ce que je dis ».

Il a poursuivi: «Il faut actuellement beaucoup trop de temps aux conseils pour expulser les locataires nuisibles et, dans de nombreux cas, les tribunaux sont beaucoup trop réticents à accorder une expulsion.

«Je l’ai vu de mes propres yeux à Ashfield, où des locataires importuns ont rendu la vie des voisins une misère totale à cause d’un comportement antisocial. Cela a entraîné des heures de temps passé par la police et le conseil à mener des enquêtes, le contribuable ne payant la facture que pour que le locataire nuisible soit expulsé puis relogé. »

Selon le Département du nivellement, des communautés et du logement (LUCH), la loi a été modifiée plus tôt cette année, réduisant le délai de préavis pour les expulsions de six mois à deux mois.

Les raisons valables invoquées pour les expulsions incluent un retard de loyer d’au moins quatre mois, un comportement antisocial, la violence domestique, l’obtention frauduleuse du bail, le décès du locataire nommé et l’absence de droit au loyer en raison du statut d’immigration.

Le processus comporte cinq étapes commençant par la signification d’un avis, le dépôt d’une demande de possession au tribunal, un examen par le juge, une audience de possession et enfin le tribunal émettant un mandat de possession, ce qui peut prendre des mois.

Le délai habituel pour qu’un juge entende l’affaire est de huit semaines et une fois qu’une ordonnance du tribunal est rendue, il y a une période minimale de 14 jours avant qu’un locataire puisse être expulsé.