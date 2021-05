Des images au ralenti montrent le moment où Canelo Alvarez a brisé l’orbite de Billy Joe Saunders devant une assistance record à la boxe et l’a envoyé à l’hôpital

Canelo Alvarez a démontré sa précision et sa puissance dévastatrices en envoyant Billy Joe Saunders à l’hôpital samedi soir.

Devant 73 126 fans – un record de fréquentation en salle pour la boxe en Amérique du Nord – Saunders a subi une horrible blessure à l’œil et la première défaite de sa carrière.

Ed Mulholland / Salle de match

Le contre-uppercut de Canelo a causé la blessure

Ed Mulholland / Salle de match

La blessure était visible alors que Saunders a survécu au reste du huitième round

DAZN

Mais il n’a pas été autorisé à revenir pour le neuvième en raison d’un os orbitaire fracturé présumé

C’était tellement grave que l’entraîneur de Saunders, Mark Tibbs, ne lui permettait pas de participer au neuvième tour et le Britannique a ensuite été emmené à l’hôpital avec une orbite oculaire présumée fracturée.

Le gros compteur droit uppercut qui l’a rattrapé au huitième le blessa, mais il devint rapidement évident à quel point le coup de poing avait fait des dégâts.

Le champion, cependant, soupçonnait que sa puissance avait été suffisante pour terminer le combat et a commencé à célébrer pendant que Saunders était toujours regardé dans son coin.

Et qui peut lui en vouloir lorsque vous regardez la photo dévastatrice au ralenti?

“Je savais que le combat allait se développer autour du huitième tour”, a déclaré Canelo par la suite. “

Il avait prédit un KO entre les huitième et dixième tours et a ajouté: «Ce n’était pas aussi difficile que je m’y attendais. Je sais que ma préparation est bonne et je m’améliore de jour en jour.

Canelo est un champion du monde en quatre divisions, des poids moyens juniors aux poids lourds légers et a besoin d’une ceinture pour devenir le premier combattant de 168 livres à détenir tous les principaux titres du corps de sanction à l’ère des trois ou quatre ceintures.

Maintenant, une confrontation entre lui et le tenant du titre IBF Caleb Plant le week-end de la fête de l’indépendance du Mexique en septembre pourrait avoir lieu.

«J’arrive», a déclaré Canelo, interrogé sur la lutte contre Plant.