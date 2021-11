Des images au ralenti montrent le moment où Canelo Alvarez a cassé l’orbite de Billy Joe Saunders lors du combat précédent alors que l’attention se tourne vers le combat d’unification avec Caleb Plant

Canelo Alvarez espère réaliser une performance emphatique lorsqu’il affrontera Caleb Plant ce week-end.

Le combat pour le titre d’unification des super-moyens devrait avoir lieu au MGM Grand, à Las Vegas, aux premières heures du dimanche matin dans l’un des événements de boxe les plus attendus de l’année.

Ed Mulholland/Salle de match

Le contre-uppercut de Canelo a causé la blessure lors de son dernier combat contre Saunders

Canelo espère reprendre là où il s’est arrêté contre Billy Joe Saunders alors qu’il cherche à décrocher la quatrième ceinture et à unifier la division des super-moyens.

Le concours avec Saunders s’est terminé de manière catégorique lorsque le roi mexicain livre pour livre a envoyé le Britannique à A&E avec une fracture de l’orbite lors de la première défaite de sa carrière.

Ed Mulholland/Salle de match

La blessure était visible alors que Saunders a survécu au reste de la huitième ronde

DAZN

Mais il n’a pas été autorisé à revenir pour le neuvième en raison d’une fracture présumée de l’os orbitaire

C’était si grave que l’entraîneur de Saunders, Mark Tibbs, ne l’a pas autorisé à entrer dans le neuvième tour et le Britannique a ensuite été emmené dans un hôpital de Dallas avec une orbite présumée fracturée.

« Son orbite était effondrée et je n’ai pas obtenu la réponse que je voulais de sa part », a déclaré Tibbs par la suite. « C’est une entreprise difficile et frustrante parce que je sentais qu’il y grandissait. »

Le gros uppercut du contre droit qui l’a attrapé au huitième l’a blessé, mais il est rapidement devenu évident à quel point le coup de poing avait fait des dégâts.

Le champion, cependant, soupçonnait que son pouvoir avait été suffisant pour terminer le combat et a commencé à célébrer alors que Saunders était toujours regardé dans son coin.

Et qui peut lui en vouloir quand on regarde le plan dévastateur au ralenti ?

« Je savais que le combat allait se développer vers le huitième round », a déclaré Canelo par la suite.

Il avait prédit un KO entre les huitième et dixième rounds et a ajouté : « Ce n’était pas aussi difficile que je m’y attendais. Je sais que ma préparation est bonne et je m’améliore de jour en jour.

Canelo est un champion du monde en quatre divisions, des poids moyens juniors aux poids lourds légers, et a besoin d’une ceinture pour devenir le premier combattant de 168 livres à détenir tous les principaux titres de corps sanctionnant l’ère des trois ou quatre ceintures.

Maintenant, une confrontation entre lui et le détenteur du titre IBF Caleb Plant est tout ce qui sépare Canelo d’être nommé champion du monde incontesté des super-moyens.