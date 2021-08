Des images au ralenti montrent Tyron Woodley secouant la mâchoire de Jake Paul avec un crochet alors que YouTuber prouve la ténacité au combat alors que l’ancien homme de l’UFC veut une revanche

in

Jake Paul a survécu à quelques frayeurs contre Tyron Woodley pour rester invaincu sur un ring de boxe.

Le boxeur professionnel devenu YouTuber a maintenant une fiche de 4-0, mais son record de KO impeccable a disparu après la victoire par décision partagée dimanche.

Amanda Westcott/Showtime

Woodley aurait dû être renversé car les cordes ont retenu Paul au quatrième tour

Contrairement à ses trois sorties précédentes, Paul a affronté un homme à Woodley qui a réussi à décrocher de bons tirs.

Paul a été envoyé dans les cordes avec une main droite écrasante au quatrième tour qui aurait presque certainement été un renversement si les cordes ne l’avaient pas sauvé.

Cependant, ce n’est pas le seul coup que le joueur de 24 ans a dû manger pendant le concours.

Découvrez ce crochet gauche de Woodley capturé au ralenti.

Woodley attrape Jake Paul 😮 (via @ShowtimeBoxing) pic.twitter.com/R2rtpHGVof – DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 30 août 2021

Paul a montré qu’il avait un menton pendant le concours et alors qu’il s’est échappé avec une victoire derrière sa longueur et son jab, il ne fait aucun doute que Woodley a décroché les plus gros coups. Paul a rarement troublé l’ancien champion de l’UFC.

Woodley fait campagne pour une revanche avec Paul, mais cela n’arrivera que s’il accepte de se faire tatouer “J’aime Jake Paul”. L’ancien champion de l’UFC a accepté et maintenant les fans attendront de voir s’il va jusqu’au bout.

Si une revanche se produit, Tommy Fury devra attendre, bien que Paul, alias The Problem Child, dise qu’il doit faire une pause après avoir solidement travaillé pendant les 18 derniers mois sur la boxe.

Fury et Paul ont eu une altercation après l’événement dimanche qui a impliqué 40 gardes de sécurité – selon Fury – et les deux camps.

Avec l’argent que Paul génère des combats, il semble que celui qui est choisi ensuite, va toucher un gros salaire.

GETTY

Paul a remporté une rencontre divertissante avec Woodley