Des images de Cageside montrent ce que Conor McGregor criait immédiatement après la défaite contre Dustin Poirier à l’UFC 264

Conor McGregor a insisté pour que sa défaite contre Dustin Poirier soit officiellement annoncée comme un arrêt de médecin samedi soir.

Après une accumulation intense et beaucoup d’anticipation, la troisième rencontre entre deux des plus grands poids légers de l’histoire de l’UFC s’est terminée brusquement et de façon spectaculaire.

Un premier tour exaltant a vu McGregor et Poirier échanger des coups de pied dans les jambes et des coudes méchants.

Mais juste avant la fin du premier tour, le “Notorious” s’est cassé la cheville et est tombé en arrière sur le côté de la cage.

Il a survécu aux quelques secondes restantes, mais le combat a été annulé car il ne pouvait pas continuer.

Les images de Cageside montrent que sa première préoccupation n’était pas la douleur de la blessure.

La jambe de McGregor a fléchi juste avant la fin du premier tour

En fait, McGregor est vu crier à plusieurs reprises « l’arrêt du médecin » aux responsables de l’UFC.

Il semble que l’Irlandais voulait que le résultat soit officiellement classé comme tel, plutôt qu’un TKO direct ou quoi que ce soit qui suggère qu’il a choisi de mettre fin au combat lui-même.

Il a insisté sur le fait que le message devrait être transmis à l’annonceur Bruce Buffer et a beuglé: “Dites-lui simplement que le médecin s’arrête.”

Quand il devint clair qu’ils étaient d’accord avec lui, McGregor hocha la tête et se détendit.

Le résultat est officiellement enregistré comme un TKO (arrêt du médecin), par opposition à leurs deux premiers combats qui se sont tous deux terminés par TKO (coups de poing).

McGregor a continué à se moquer de son rival dans la défaite

McGregor a ensuite donné son interview officielle d’après-combat.

S’adressant à Joe Rogan, il a déclaré: «Je lui envoyais la tête qui saignait, je lui envoyais la jambe qui saignait. Comme d’habitude, plongez pour réduire la distance.

« Ce n’est pas fini. Je dois emmener ça dehors avec lui, c’est parti.

« Il n’y a pas eu de contrôle. Il n’y avait pas un seul d’entre eux était un chèque. Votre femme est dans mon DM.

« Hé bébé, rappelle-moi et je te parlerai plus tard. Nous aurons une after au Wynn nightclub baby.

La femme de Poirier n’a pas trop apprécié cela et elle lui a montré le majeur en quittant l’octogone.

