Des images de gameplay de remasterisation de Grand Theft Auto fuient en ligne

Des séquences de gameplay du prochain remaster de Rockstar de sa trilogie Grand Theft Auto de l’ère PS2 sont apparues en ligne, après que des séquences de gameplay aient apparemment été téléchargées à partir des premières copies. VGC a rassemblé trois téléchargements YouTube et un article Reddit, qui montrent à eux seuls plus d’une heure de séquences de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas.

Bien que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ne soit qu’à un jour de sa sortie, Rockstar n’a partagé aucune séquence de gameplay substantielle des jeux remasterisés. Une bande-annonce publiée le mois dernier s’est concentrée presque exclusivement sur les cinématiques des trois jeux plutôt que sur les améliorations de gameplay que Rockstar promet pour la trilogie vieille de près de deux décennies.

Mais ces clips de gameplay divulgués donnent une bien meilleure idée de la façon dont ces remasters joueront réellement. Ils présentent la nouvelle interface utilisateur de la roue de sélection d’armes des jeux, dont ils ont hérité des jeux GTA ultérieurs, et donnent une idée de la façon dont les commandes inspirées de Grand Theft Auto V fonctionnent réellement dans la pratique. L’un des clips de Vice City semble inclure des images du joueur activant un code de triche et apparaissant dans un réservoir (vérifiez-le à partir d’environ 16:10 ci-dessous).

Les autres améliorations promises incluent des graphismes remaniés, une meilleure navigation via les mini-cartes des jeux et des fonctionnalités de qualité de vie modernes telles que les réalisations et les trophées sur Xbox et PlayStation respectivement. Sur Switch, le jeu comportera des commandes de visée et d’écran tactile contrôlées par le mouvement, et sur PC, les jeux seront compatibles avec la technologie DLSS de Nvidia.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sera officiellement lancé numériquement demain, le 11 novembre, pour 59,99 $ (54,99 £) et sera disponible pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et les consoles plus récentes de la série X/S, et PC via le Rockstar Games Launcher. Une version physique arrivera le 7 décembre, tandis que les versions iOS et Android seront lancées au premier semestre de l’année prochaine.