Des images de gameplay de Yaoyao révélées dans la fuite de Genshin Impact

Nous avons plus de fuites venant de Genshin Impact, cette fois, c’est un personnage tant attendu que nous attendions depuis la toute première bêta fermée du jeu. On parle bien sûr de Yaoyao, un personnage dendro que nous avons enfin pu voir dans le jeu.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans la première version bêta fermée du jeu, un tas de personnages ont été divulgués, notamment Thoma, Hu Tao, Kokomi et plus encore. Tous ces premiers personnages divulgués ont fait leur chemin dans le jeu au fil du temps, à l’exception de Yaoyao qui est resté absent.

Mais pourquoi est-ce si grave ? Eh bien, Yaoyao est un personnage dendro, ce qui signifie qu’ils ont des capacités qui permettent de contrôler la nature. Il y a beaucoup d’ennemis dans le jeu qui s’alignent sur cet élément, mais pour le moment, nous n’avons vu aucun personnage jouable capable de le faire. Dans cet esprit, les images de Yaoyao dans le jeu sont un gros problème, car elles nous montrent que nous pourrons bientôt jouer avec cet élément insaisissable.

Ces images divulguées ont été trouvées et publiées sur Twitter par l’utilisateur Lumie_lumie, qui a publié une courte vidéo passant en revue tous les personnages originaux divulgués avant de montrer un bref pic à Yaoyao. Ils ont également posté trois clichés du modèle en jeu, ce qui nous permet de regarder de plus près. Vous pouvez consulter ce tweet intégré ci-dessous.

Nous avons parcouru un long chemin, voyageurs. De tous les personnages dataminés de la bêta fermée 1, la plupart d’entre eux ont été ou seront bientôt publiés. pic.twitter.com/PGxTkL9ll6 – Lumie (@lumie_lumie) 15 décembre 2021

D’accord, c’est bien beau, mais qu’est-ce que cela nous dit d’autre sur l’avenir de Genshin Impact ? Eh bien, ceux qui ont exploré Liyue ont peut-être couru jusqu’à l’entrée de The Chasm (qui est d’ailleurs un endroit idéal pour cultiver du minerai). Le gouffre est actuellement enfermé derrière un mur invisible, mais a été mentionné à plusieurs reprises par d’éminents leakers comme un futur emplacement que nous visiterons.

Nous savons pertinemment que la prochaine grande région vers laquelle nous allons sera Sumeru, qui a un dendro archonte. On ne sait pas encore si Chasm fait partie de ce continent ou non, mais peu importe, il est clair que Yaoyao et cette nouvelle région du monde sont au coin de la rue.

