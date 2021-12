Des images de la caméra corporelle de la police montrent qu’un officier tue Eko le tigre après qu’un nettoyeur de zoo a tenté de le caresser | Monde | Des nouvelles

Eko le tigre a été tué par balle lors d’une horrible rencontre au zoo de Naples, en Floride, mercredi cette semaine. Eko avait saisi le nettoyeur de zoo River Rosenquist après avoir passé son bras à travers la clôture du zoo pour tenter de nourrir ou de caresser Eko. Le tigre malaisien en voie de disparition avait alors serré le bras de M. Rosenquist pour tenter de le tirer dans l’enclos du tigre.

On peut voir des policiers essayer désespérément de donner un coup de pied dans l’enceinte pour tenter de libérer M. Rosenquist, mais ces efforts se sont avérés infructueux.

Finalement, l’adjoint de la police a tiré sur le tigre, disant qu’il pensait que c’était le seul moyen de sauver la vie de l’homme.

Eko a lâché le gardien du zoo et s’est retiré au fond de l’enclos où son cadavre a été retrouvé plus tard.

La police affirme que M. Rosenquist est entré dans une partie non autorisée de l’enclos du tigre pour caresser ou nourrir l’animal, « activités non autorisées et dangereuses »

Le shérif du comté de Collier, Kevin Rambosk, a défendu les actions de ses officiers : « Notre adjoint a fait tout ce qu’il pouvait faire dans cette situation et il a finalement pris la seule décision possible afin de sauver la vie de cet homme.

« Ce fut une rencontre tragique dans notre zoo de classe mondiale.

« Nous apprécions notre partenariat communautaire avec le zoo de Naples et leur concentration sur la conservation et l’éducation. »

M. Rosenquist a été grièvement blessé au cours de l’incident et reste dans un hôpital voisin pour y être soigné.