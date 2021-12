Des images de la fuite de Xiaomi 12 avant le lancement et elle est magnifique

Le Xiaomi 12 n’est plus qu’à quelques jours de son lancement, mais bien sûr, le monde des smartphones n’est gentil avec personne, et les images du téléphone viennent de fuir dans leur intégralité.

Les clichés sont une gracieuseté du leaker Evan Blass (@evleaks) et corroborent les rendus précédents d’un autre leaker, Steve Hemmerstoffer (@Onleaks), nous donnant un aperçu complet du prochain produit phare.

La caractéristique la plus importante est le grand capteur de caméra 50MP à l’arrière, flanqué de deux modules de caméra plus petits. Cela correspondrait aux rumeurs selon lesquelles la caméra principale aurait une résolution inférieure à celle de son prédécesseur.

12 pic.twitter.com/fhfjHp1gOp – Ev (@evleaks) 23 décembre 2021

Cependant, la résolution de la caméra n’est pas la seule chose qui est plus petite. L’appareil comportera apparemment un écran incurvé de 6,28 pouces, ce qui est un peu plus petit que l’écran de 6,81 pouces du Xiaomi Mi 11. Cependant, cela le mettrait carrément à égalité avec le panneau de 6,2 pouces du Galaxy S21, bien que le Selon les rumeurs, le Galaxy S22 serait encore plus petit. Cela dit, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Xiaomi deviendrait plus petite pour 2022 et inclurait un modèle compact « Mini » parmi la gamme 12.

D’après les photos, il semble que Xiaomi comprenne un support en cuir sur au moins un modèle similaire à des appareils comme l’OPPO Find X2 Pro.

Le Xiaomi 12 devrait être lancé le 28 décembre, ce qui approche à grands pas, bien qu’un lancement mondial n’intervienne que plus tard. Il sera alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 1, qui sera la puce phare alimentant les meilleurs téléphones Android de 2022.

