Des images de l’Apple Watch Series 7 à l’état sauvage apparaissent en ligne

Nous avons peut-être notre premier aperçu de l’Apple Watch Series 7 dans la nature.

Des images de l’Apple Watch inédite, telles que rapportées par MacRumors, ont apparemment été partagées avec un groupe Facebook. La personne qui a posté les images a déclaré qu’elle travaillait pour un transporteur qui possédait déjà la série 7 à des fins de test.

Les images ont été initialement publiées sur un groupe Facebook pour les passionnés d’Apple Watch, mais elles ont été supprimées depuis sa publication. L’affiche des photos affirmait qu’ils travaillaient pour un transporteur qui testait la série 7 avant sa mise en vente officielle “plus tard cet automne”.

Des rumeurs ont circulé sur le moment où Apple sortira sa nouvelle Apple Watch. Alors que la société est restée fidèle à son message selon lequel la série 7 sortira “plus tard cet automne”, Hermes, une marque partenaire notable d’Apple avec l’Apple Watch, a déclaré à ses clients qu’ils pourraient précommander la nouvelle montre à partir du 8 octobre. , 2021.

Vous pourrez précommander la nouvelle Apple Watch dans un peu plus d’une semaine, selon Hermès, l’un des partenaires officiels d’Apple. Dans plusieurs e-mails d’Hermès, obtenus par AppleTrack, le service client indique « L’Apple Watch Series 7 sera disponible en précommande à partir du 8 octobre 2021. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions ! »

Ce rapport correspond aux spéculations du leaker Jon Prosser qui a également prédit que les précommandes pour la série 7 pourraient commencer cette semaine avec des expéditions commençant à la mi-octobre.

L’Apple Watch Series 7 dispose d’un écran plus grand et plus lumineux, d’une charge plus rapide et d’un affichage plus durable. Avant de vous procurer une série 7, consultez notre comparaison entre l’Apple Watch série 7 et la série 6.