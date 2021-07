Des images de l’élégante discussion de l’équipe italienne de Roberto Mancini avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre deviennent virales

L’incroyable discours d’équipe de Roberto Mancini qui a inspiré l’Italie à sa victoire finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre a été révélé.

Une vidéo virale a donné aux fans une vue de l’intérieur du vestiaire italien avant la finale à Wembley, et a montré le manager vraiment cool s’adressant à ses hommes avec un sourire, leur disant: “Nous sommes les maîtres de votre propre destin”.

Mancini est brillant depuis qu’il a repris l’Italie

Lorsque l’ancien patron de Manchester City Mancini a pris la tête de l’Italie en 2018, les Azzurri étaient dans la tourmente.

Ils n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 1958 sous Gian Piero Ventura, ce qui est une tragédie virtuelle pour les quadruples champions du monde.

Mancini, cependant, a tout changé – et il est facile de comprendre pourquoi à en juger par son équipe parle avant la finale de l’Euro 2020.

Avant la victoire aux tirs au but, le patron de l’Italie a prononcé un discours élégant et inspirant pour réveiller son équipe pour la pièce maîtresse de Wembley.

Vous pouvez regarder un extrait du discours ci-dessous…

Le team-talk de Mancini avant la finale de l’#EURO2020 : « Je n’ai rien à dire. Vous savez ce que vous êtes et nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes les propriétaires de notre propre destin et vous savez ce que vous avez à faire. » pic.twitter.com/BJcTAfpCaN – Caño Football (@CanoFootball) 13 juillet 2021

Après avoir nommé le onze de départ, Mancini se tourne vers les joueurs avec un sourire ironique sur le visage et dit : « Alors, je n’ai rien à dire.

« Vous savez ce que vous êtes. Et nous ne sommes pas ici par hasard.

« Nous sommes maîtres de notre destin. Ni l’arbitre, ni les adversaires, ni personne d’autre. D’accord?

« Vous savez ce que vous avez à faire. »

Cela a certainement fait le travail pour l’Italie, qui s’est battue contre le premier but de Luke Shaw pour porter le match en prolongation, et a pris l’avantage sur son patron alors qu’elle gardait la tête froide lors de la fusillade pour gagner.

Ce fut un résultat déchirant pour l’Angleterre, qui est allée si loin dans le tournoi et a tant donné à la nation à célébrer.

Et un homme qui n’était vraiment pas content du résultat et du succès de Mancini était l’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester City Wayne Bridge, qui a admis sa “haine” pour l’ancien manager de City.

L’ancien défenseur de Man City Wayne Bridge n’est pas fan de l’ancien patron Mancini

“Cela m’a vraiment fait mal parce que je déteste Mancini, tout le monde sait que je n’ai pas d’amour pour lui”, a déclaré Bridge, s’exprimant sur la grande scène de bettingexpert.

«Ce qu’il a fait était bien, ce qui fait mal de rester. Non seulement ma famille encourageait l’Angleterre, mais elle applaudissait que Mancini perdait, donc cela nous a fait encore plus mal.

«Je ne l’ai jamais vraiment eu comme manager. Tout le mérite revient à ce qu’il a fait à Manchester City en remportant le championnat, donc les fans de City l’aimeront, mais si vous regardez les joueurs et l’équipe qu’il avait, c’est ce qui l’a gagné, pas lui en tant que manager.

« Je me suis brouillé avec lui. J’étais là-bas quelques mois et nous nous entendions bien mais je n’aimais pas du tout m’entraîner.

Mancini a organisé le retour de l’Italie au sommet, avec les Azzurri sacrés champions d’Europe pour la deuxième fois

“Nous avons formé une équipe contre des mannequins et en tant qu’arrière latéral, on nous dit” vous allez le lui passer ou lui, si vous le passez là-bas, alors courez par là, si vous le lui passez par là. ‘, vous auriez deux options et c’était tout et jouer contre des mannequins n’est pas du football.

“[Craig] Bellamy essayait de poser une question “que se passe-t-il si cela se produit dans un match”, et Mancini disait “tais-toi, tais-toi” et à la fin, il l’a renvoyé chez lui et il ne le ferait pas revenir à l’entraînement.

« En tant que manager, je ne comprends vraiment pas. »