Des images de sécurité montrent l’ex star de la NFL Henry Ruggs accélérant la Corvette quelques instants avant le crash

L’ancien receveur des Las Vegas Raiders, Henry Ruggs, fait face à plusieurs accusations de crime après un accident de voiture mortel cette semaine qui a tué une femme et son chien. Le tragique accident a également causé des blessures à sa petite amie, qui était passagère. L’ancienne star de la NFL a été accusée d’avoir conduit en état d’ébriété aux premières heures de mardi matin, de rouler à une vitesse d’environ 156 mph et d’avoir percuté la voiture de la victime à 127 mph.

Une vidéo de la Corvette de Ruggs roulant sur l’autoroute a été capturée par des caméras de sécurité le long du chemin. Alors que les instants qui ont suivi l’accident ont également été filmés avec des détails déchirants, les images de sécurité capturent le moment d’effroi lorsque la voiture à grande vitesse entre en scène.

Une vidéo d’Henry Ruggs III conduisant extrêmement vite peu de temps avant l’accident qui a coûté la vie à une femme et à son chien a été publiée 🕊 pic.twitter.com/i3vMQdcoVh – Mon Mixtapez (@mymixtapez) 5 novembre 2021

Les Raiders ont coupé la star du football de 22 ans peu de temps après l’accident. Vendredi, il a été accusé de crime, ce qui a entraîné cinq accusations au total, dont une accusation de délit de possession d’une arme à feu en état d’ébriété. Ruggs pourrait passer près de 50 ans derrière les barreaux s’il est reconnu coupable de ces accusations et devrait revenir devant le tribunal la semaine prochaine pour une autre audience.

Ruggs exploitait sa Corvette à deux fois la limite légale au Nevada, les procureurs ajoutant que le taux d’alcoolémie de Ruggs était de 0,162 %. Les Raiders ont publié une déclaration peu de temps après l’incident et l’hospitalisation de Ruggs. « Les Raiders sont au courant d’un incident impliquant Henry Ruggs III qui s’est produit ce matin à Las Vegas », indique le communiqué. Nous sommes dévastés par la perte de la vie et nos pensées et nos prières vont à la famille de la victime. Nous sommes en train de recueillir des informations et n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment. »

Henry Ruggs a assisté à sa première comparution devant le tribunal aujourd’hui en fauteuil roulant. La caution a été fixée à 150 000 $ et il devrait revenir devant le tribunal le 10 novembre.pic.twitter.com/v0LrxZAMsQ – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 3 novembre 2021

L’équipe de défense de l’ancien séquestre a exhorté le public à suspendre le jugement de leur client jusqu’à ce qu’il reçoive officiellement sa journée au tribunal. « Au nom de notre client Henry Ruggs III, nous menons notre propre enquête au moment de la rédaction de cet article et demandons à chacun de réserver son jugement jusqu’à ce que tous les faits soient réunis », a déclaré l’avocat de Ruggs, selon NBC News.

TMZ note que Ruggs n’a pas plaidé lors de sa comparution devant le tribunal vendredi. Les rapports ont indiqué que la caution aurait pu être fixée à 150 000 $ pour l’ancienne recrue du football, mais cela semble sans objet compte tenu de la gravité de l’affaire.